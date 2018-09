Bonadio aceptó al financista Clarens como "arrepentido"

El juez federal Claudio Bonadio homologó ayer el acuerdo con el financista Ernesto Clarens, cercano al kirchnerismo, para que se convierta en imputado colaborador, en el marco de la causa que investiga supuestas coimas en la obra pública durante el gobierno anterior.

Bonadio finalmente lo aceptó como arrepentido luego de que la semana pasada el fiscal del caso, Carlos Stornelli, armara el acuerdo y poco después solicitara su detención.

Al decidir sobre la situación de Clarens, el magistrado decidió homologar el convenio y que el financista, que aportó datos sobre más de cien obras en las que habrían existido sobreprecios, pase a ser un imputado colaborador.

El dueño de la financiera Inverness se presentó ayer ante Bonadio y, por el momento, permanece en libertad. Clarens había firmado el acuerdo con el fiscal hace dos semanas pero, frente a la falta de aprobación del juez, Stornelli solicitó su detención días atrás.

Frente al pedido de arresto, el financista se volvió a presentar en Tribunales y formuló una nueva declaración indagatoria en la que aportó más información y detalles relacionados con la causa, originada en los cuadernos que escribió Oscar Centeno, el ex chofer de Roberto Baratta.

El imputado estaba vinculado al ex presidente Néstor Kirchner y también se lo investiga en la causa por lavado de dinero por la que fue detenido el empresario Lázaro Báez a raíz de los movimientos de dinero realizados a través de la financiera La Rosadita.

Se le endilga el manejo de los fondos de la provincia de Santa Cruz y es una pieza clave en la estructura financiera que rodea a los Kirchner y Báez: a través de él, la Justicia busca establecer el destino del dinero ilegal.

Bonadio ya indagó a más de 50 personas, entre ellas ex funcionarios, empresarios, choferes y financistas, y se prevé que de un momento a otro defina si dicta los procesamientos por el delito de asociación ilícita. La ex mandataria Cristina Kirchner está acusada de liderar la banda, al igual que el fallecido ex presidente.

A la Corte

El ex vicepresidente Amado Boudou y su socio el empresario José María Núñez Carmona recurrirán a la Corte en pos de la excarcelación, tras haber sido condenados a prisión por la compra de la ex Ciccone. Boudou fue condenado (negociaciones incompatibles con la función pública y cohecho) a cinco años y diez meses de prisión.