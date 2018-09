Bolsos en el convento: López pidió ampliar su indagatoria ante el juez Bonadio

otros tiempos. De Vido y López, dos ex funcionarios K hoy presos.

El ex secretario de Obras Públicas del anterior gobierno José López pidió ayer ampliar su declaración indagatoria en el juicio que se lleva adelante en su contra por enriquecimiento ilícito como consecuencia de haber sido encontrado con bolsos que contenían casi 9 millones de dólares la madrugada del 14 de junio de 2016 en un convento de General Rodríguez.

Así lo solicitó el ex funcionario, ex mano derecha del ex ministro de Planificación Julio De Vido, a través de la defensa oficial, y por cuestiones de agenda esa declaración se podría realizar el próximo 4 de octubre a través de una videoconferencia desde el lugar donde se encuentra resguardado en el marco del Programa de Protección de Testigos e Imputados Colaboradores.

En la denominada "causa de los cuadernos", López aseguró que siempre había asumido que el dinero que tenía en los bolsos que intentó esconder en el referido convento de monjas era de la ex presidenta Cristina Kirchner, ya que —sostuvo— se lo entregaron por orden de Fabián Gutiérrez, quien fuera secretario privado de la ex mandataria.

La primera declaración que López hizo sobre este tema fue ante el Tribunal Oral Federal Nº1, pero en esa ocasión sólo había reiterado que provenía de "la política", sin dar mayores precisiones. Aunque luego aclaró que el dinero era de varias personas que desconocía. Incluso sostuvo que "no quería saber" de quién o quienes era la plata que pretendió ocultar.

Cambio de estrategia

Sin embargo, al declarar poco después ante el juez Claudio Bonadio por la causa de los cuadernos del chofer Oscar Centeno con detalles de supuestos pago de coimas en el marco de contratos por obra pública durante el kirchnerismo, López le atribuyó el dinero a Cristina Kirchner.

Según declaró López, fue Gutiérrez quien lo llamó a una reunión en el NH Hotel ubicado en la Capital Federal y allí le pidió que retuviera el dinero, aunque el ex secretario se presentó poco después en el juzgado de Bonadio y rechazó ese relato, al tiempo que se puso a disposición del magistrado.

Por otra parte, al declarar ante Bonadio y dando cuenta del temor que tenía de dar su testimonio, López expuso algunos detalles de lo que había sucedido en el gobierno de Cristina Kirchner a partir de la muerte del fiscal Alberto Nisman.

Si bien evitó en ese momento brindar más detalles sobre la información que circuló en el gobierno kirchnerista tras la muerte del fiscal, ello podría ser algo sobre lo que podría referirse el ex secretario al declarar en esta nueva oportunidad ante el tribunal oral.