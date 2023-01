Bisang: "El desarrollo está en la bioeconomía"

Bisang consideró que así como en el siglo pasado los industriales argentinos se subieron a la ola global a través de la metalmecánica, ahora los nuevos actores son las agtech. El biodesarrollismo, entiende, es una estrategia de desarrollo capaz de superar las restricciones que limitaron al viejo modelo de sustitución de importaciones pero también va “un paso más allá” del boom del agro pampeano en los 90. En definitiva, señaló, se trata de un modelo que “permite superar las grietas”.

_¿Es posible que la bioeconomía sea un nuevo motor de desarrollo económico en el país?

_ Sí. No es monopolio de Argentina. En el resto de los países del mundo las producciones relacionadas con el uso del suelo volvieron al escenario central. Cincuenta años atrás, el desarrollo era sinónimo de metalmecánica, fordismo, sector automotriz, etcétera. Y el cuidado ambiental había quedado un poco relativizado. Progresar era tener una industria metalmecánica fuerte como eje del desarrollo, y lo biológico y el campo eran proveedores de alimentos. Ese mundo de la década de los 60 ó 70 del siglo pasado dio un cambio copernicano en los últimos 20 ó 30 años y un salto espectacular en los últimos 10, con los avances biotecnológicos y con los desafíos de la pandemia. A eso se le sumaron los temas ambientales, el ingreso de China al mercado mundial, la diplomacia de las cañoneras que inauguramos en los últimos seis u ocho meses. De modo que el mundo se desplazó del desarrollo metalmecánico, adicionándole el desarrollo de lo biológico. Y a la Argentina eso le significa un escenario totalmente distinto. Es mirar el campo ya no como proveedor de alimentos sino como un eje de desarrollo. Como lo está haciendo el resto de los países del mundo. Y no sólo en la producción de alimentos comunes y corrientes, sino en el universo de lo bioenergético y de los biomateriales. Se trata de una cosa impensada hace 50 años atrás pero que llamativamente sí fue históricamente pensada hace 100 años atrás. Henry Ford había presentado un prototipo de un Ford T hecho con derivados de las hojas, Rudolf Diesel hizo andar el primer motor con aceite vegetal, y el primer motor naftero funcionó con etanol que venía de vegetales no de minerales. Después vino el mundo del petróleo en la década del 10 o 20 del siglo pasado. Con el crudo a tres dólares el barril, apareció la petroquímica y se borró la bioindustria. Ahora retomamos el origen de los materiales y la vieja energía pero con la biotecnología siglo XXI. Ese es el desafío de Argentina para reinsertarse. O miramos para atrás en el modelo de desarrollo y tratamos de volver a los años 70 o revalorizamos lo que tenemos, miramos a futuro y repensamos todo el complejo agroindustrial, incluso el de la salud, que ya no es humana solamente sino que es salud vegetal, animal, etcétera. Sin ir más lejos, al observar empresas como Terragene, Protergium, por hablar de algunas, vemos los desarrollos en materia de agroquímica fina, que están inmersas en el siglo XXI acá en la Pampa gringa.

_¿Todos estos cambios están enfocados en lo que se denomina economía circular, con especial atención al cambio climático?

_Exactamente. Porque si uno piensa la presión que puede poner la clase media oriental tratando de acceder al modelo de desarrollo occidental, el mundo explota. Entonces hay que repensar la sostenibilidad global y ahí es donde le aparecen a la Argentina innumerables oportunidades que antes no teníamos. Por ejemplo, cuando pensamos en el maíz, la primera imagen que a mí se me venía a la cabeza era la polenta y, junto a eso, a mi mamá haciéndola en casa cuando yo era chico. Hoy cuando uno le pregunta a un pibe de Río Cuarto que es maíz te contesta: biomasa, porque captura carbono y de eso se puede hacer realizando siembra directa. Después te dice que a la fibra se la puede utilizar para poner en un reactor con enzimas e y sacar algún tipo de derivado. No es complicado, ya lo están haciendo varios pibes en distintos lugares de Latinoamérica. Y luego, una empresa puede poner el marlo en un mecanismo de conversión con enzimas mediante y saca energía, porque las bacterias metaneras que degradan la lignina generan gas pobre en metano y eso se inyecta en una fábrica o en un municipio. O sea, no es loco, es real. Es una oportunidad en medio de una brutal crisis. Eso permite no volver a la visión de los años 70, en la que el cuidado del ambiente bajando el estándar de vida industrial, sino replantear un modelo de desarrollo más sustentable. Lo que podríamos llamar el campo tiene una resignificación excepcional y una oportunidad casi inédita. A diferencia de lo que nos pasó en el siglo pasado, cuando copiábamos tarde, ahora llegamos temprano porque tenemos biotecnología. Porque hay capacidades empresariales, un clima y una naturaleza con ecosistemas fenomenales en Argentina. Yo lo miro desde ahí, tratando de ponerle un matiz altamente positivo y prometedor a una realidad que suele ser asfixiante en nuestro país.

_¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de este modelo? ¿Y qué rol juega la red de instituciones público privadas dispersas en muchos puntos del país que trabajan vinculando a la ciencia y la tecnología con la producción?

_Uno puede encontrar en la Argentina por lo menos 10 ó 12 ámbitos de encuentro entre entidades estatales, agremiaciones privadas, científicos, tecnólogos, emprendedores, gente dispuesta a poner capital en eso. Es nuevo en Argentina. El Cites de Sunchales, algo similar en Córdoba, la Bolsa de Comercio de Rosario, Aapresid, Aacrea, diversas universidades, Bioceres, Rizobacter, por mencionar algunos del área central, pero también hay ámbitos de cooperación en el NOA y NEA con biotecnología cercana a parámetros internacionales. ¿Dónde estamos un poco trabados? A mí me parece que en la conformación institucional de los mecanismos de promoción que tiene la Argentina. En la dirigencia, que a veces mira más hacia atrás que hacia adelante, matizado eso con mucha juventud que mira más hacia adelante y es disruptiva y bienvenida sea. Estamos complicados en términos de intereses creados respecto al sostenimiento del modelo previo. Pero hay una cosa que es relevante: la fuerza de los hechos muestra que pese a todo el desaguisado de esta sociedad tan complicada como la de Argentina, hay bloques de producciones, regiones e iniciativas tremendamente potentes. Estamos transitando una crisis y yo apuesto a que la bioeconomía sea un motor o una estrategia de desarrollo a futuro, que permita superar muchas de las grietas que tenemos en Argentina. Coincidimos con mucha gente en que es muy difícil entender cuál es la diferencia entre agro, industria y servicio. Entre campo, ciudad y ruralia. Porque estas nuevas maneras de ver el mundo tienden a difuminar esas diferencias e invitan a la construcción de puentes superadores, sin olvidarnos que tenemos una sociedad con tremendas demandas sociales que hay que cumplir en forma perentoria. No podemos ser neutrales ni al cambio internacional de la bioeconomía ni a las demandas sociales internas.

_ En alguna oportunidad se habló de biodesarrollismo para explicar este paradigma de desarrollo ¿Está de acuerdo con este concepto ? ¿Este modelo involucra a más actores que el boom agropecuario de los 90?

_ Yo usé el término biodesarrollismo. Nosotros estamos repitiendo hoy las mismas preguntas que nos hicimos en la década del 60. Tenemos un problema de energía, de balance de pago, estamos debilitados en materiales, en partes y piezas, y tenemos un problema de empleo y de localización territorial de la gente y de la economía. En los 60 ó 70 del siglo pasado le dimos una respuesta con la petroquímica, el petróleo, nacieron empresas como Somisa y Acindar y dirigentes como Roque Pérez o José Censabella. Y cuando se hablaba de bienes de capital se propiciaba fabricar tornos, máquinas, equipos físicos. Hoy tenemos los mismos problemas y hay que preguntarse cuáles serían las respuestas. Ante esto pienso si sería muy alocado pensar en la industria derivada del aceite de soja en el cordón portuario como cuando en los 60 teníamos eso mismo en petroquímica. Hoy vemos en la UNR, la UNL y en otras universidades y centros de difusión tecnológica, que hay gente que plantea formatear el maíz y hacer burlanda, feedlot, capturar dióxido de carbono para bebidas carbonadas, etcétera. Se trata de desarrollar un complejo de origen agrario, que es un paso más allá de la gran revolución técnica de los 90, adosándole la parte industrial aguas abajo, no sólo en términos de alimentos sofisticados sino de biomateriales y de bioenergía de primera y segunda generación. Esa es una nueva concepción. Ahí viene mi respuesta al tema del biodesarrollo. Creo que hay que dar un paso más allá de la segunda revolución de las pampas e ir un paso más acá de la tercera revolución de las bioindustrias. Porque nosotros somos excepcionalmente buenos en genética, en la agricultura de precisión, con muchas agtech al día de hoy. Nos está faltando la segunda y tercera etapa de industrialización plena de todos los derivados que salen del agro. Ahí estamos más flojos. Ese es el target que creo deberíamos enfocar a futuro junto con el fortalecimiento de lo que quedó del modelo previo, es decir máquinas agrícolas. Eso es un puente excepcional. El mundo de la producción de camionetas o de vehículos comerciales es otro núcleo, el de la metalmecánica grande como proveedores del modelo energético de Vaca Muerta. Son puentes a construir en una matriz productiva distinta. No nos anclemos en la sustitución del pasado porque posiblemente sea muy poco el resultado que podamos recrear.

_Es un nuevo modelo

_Exactamente. Los Vassalli o los Rotania del siglo pasado pensaron cómo subirse al plano de la metalmecánica internacional. ¿Cuáles van a ser esos actores del futuro? Ahora los tenemos online y muchos tienen una potencia en términos de desarrollo empresarial. No es casual que haya 200 o 300 agtech. Ahí es donde está la riqueza de un nuevo paradigma que nos lleve a un sendero de crecimiento un poco más sustentable que el que supimos conseguir y nos saque de esta situación que es tremendamente asfixiante.