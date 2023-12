Biocombustibles: provincias de la Región Centro se reunirán con el secretario de Energía de la Nación

Casfer había planteado un día antes que la aprobación del proyecto de ley ómnibus enviada por el gobierno nacional al Congreso “constituiría el certificado de defunción de toda la industria pyme de biocombustibles”.

“Destacamos la inmediatez con la cual nos atendió el ministro Francos”, resaltó Puccini y explicó que la provincia plantea la defensa de la industria del biodiesel a partir de dos puntos conflictivos: por un lado la defensa del corte obligatorio de naftas con biocombustibles y por otro, la importación de biodiesel.

Respecto del primero Puccini indicó que el corte obligatorio hoy está fijado por ley y con la nueva normativa pasaría a la potestad del Ejecutivo decidir en qué porcentaje y cuándo hacerlo. “Eso representa una preocupación porque puede quedar en un nivel mínimo o reducirlo y para nosotros es una señal de alerta”, dijo.

Por otra parte, además de habilitar la posibilidad de importar biocombustibles, la iniciativa oficial le abre el juego a las petroleras. “Eso sería realmente gravoso”, agregó el ministro santafesino quien reconoció que ni siquiera las industrias aceiteras grandes pueden competir con las petroleras.

Por eso, Puccini señaló que desde Santa Fe “creemos que puede haber un plan superador”, de lo contrario, “si avanza la ley va a destruir nuestra producción y la de toda la región, como es el caso de las provincias de Córdoba y Entre Ríos.

De todos modos dijo que “Santa Fe sería la más perjudicada porque concentra el 85% de la industria de biocombustibles”.

Pero además Puccini dijo que desde el gobierno provincial la intención va más allá y consiste en “defender una economía o una marca santafesina que es toda esta industria que genera valor agregado, empleo y equilibrio medioambiental”.

Ese fue otro de los puntos que destacó Puccini y que Santa Fe busca hacer valer a nivel nacional, y es el aporte a la bioeconomía que genera este tipo de encadenamientos productivos. “Somos una provincia que busca apostar a lo bio, a cuidar y descarbonizar el planeta a través de la producción de combustibles biológicos, y por eso consideramos que el porcentaje de corte debe ser cada vez mayor”.

Otra preocupación en este sentido está vinculada con la carga impositiva hacia la actividad contemplada en la nueva ley ómnibus. “Hoy no existe y se fijaría un impuesto para el biodiesel”, dijo. Frente a eso “planteamos dos cosas: por un lado no estamos a favor de los impuestos contra la producción porque desalienta inversiones; y por otro, se iguala con el mismo gravamen a un hidrocarburo que a un combustible renovable”, indicó Puccini.

El funcionario señaló que son puntos básicos que se plantearon y quedó abierto el diálogo para el nuevo encuentro que, a instancias de Francos, se realizará con el secretario de Energía de la Nación Eduardo Rodríguez Chirillo, la semana próxima.

Pisingallo y bonos

Puccini explicó que además le plantearon a Francos la necesidad de que la producción de maíz pisingallo sea considerada una economía regional y de ese modo, quedar exenta del pago de derechos de exportación. “Si no estaba explicitado, corría riesgo de que se le impongan retenciones”, aclaró el funcionario santafesino y dijo que en Santa Fe hay 9 industrias que procesan este grano, especialmente concentradas en los departamentos del sur, que generan alto valor agregado.

También dijo que confían encontrar una respuesta positiva al respecto de un tema que también habían analizado en otro encuentro en la semana con el secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella.

Finalmente le plantearon al gobierno nacional la resolución de la deuda comercial por importaciones que afecta a las empresas de Santa Fe. “Les explicamos que para la provincia representa 3.000 millones de dólares, y tenemos identificado que el 90% de ese monto es deuda intra empresas (locales con sus casas matrices o sedes en otros países) y el 10% de pymes santafesinas”, dijo Puccini. “Esto no representa mucho para la Nación en término de divisas” pero “la entrega de un bono las perjudica porque es como haberles cambiado las reglas de juego en el medio del partido, cuando ya habían importado, y eso descalza a la industria”, dijo y agregó que muchas firmas no pueden seguir operando hasta no saldar esas deudas.

En ese sentido, el funcionario explicó que a las empresas no las conforma el instrumento que dispuso la Nación para saldar la deuda comercial, como son los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (Bopreal).

De hecho en la primera licitación del Bopreal se adjudicaron u$s 68 millones, apenas el 9% de los u$s 750 millones que el gobierno salió a captar en este primer tramo.