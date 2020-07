Binner: la economía al servicio del programa

La figura de Hermes Binner es evocada con justicia junto a su obra más visible, sobre todo en estos tiempos: la construcción de un sistema de salud pública robusto, eficiente y universal. Su herencia es más amplia.Se despliega en varios frentes, que incluyen a la economía, sea por la lucha contra la dictadura de los recursos escasos para proyectos ambiciosos, como por las definiciones políticas que ese conflicto provoca.

"Con Hermes compartíamos una concepción de la gestión pública que ponía a la gente antes que el presupuesto, por eso mi tarea fue siempre buscar cómo financiar, sin desmadre fiscal, sus proyectos de transformación". Lo dice Angel Sciara, que acompañó a Hermes Binner como secretario de Hacienda durante sus dos períodos como intendente de Rosario y como ministro de Economía durante la Gobernación en Santa Fe. Razonablemente, sospecha que lo hubiera acompañado también si hubiera ganado las elecciones presidenciales. "Quizás no, pero hubiera sido muy probable, porque la relación era tal que yo siempre le decía: vos me ofreciste un cargo una sola vez, y luego todo fue una continuidad natural".

Sciara casi no había tenido contacto con Binner hasta fines de 1995, cuando el entonces intendente electo lo visitó para decirle que lo quería en el gabinete municipal. No era militante ni afiliado al socialismo, más allá del algún contacto con el MNR cuando fue vicedecano de la Facultad de Ciencias Económicas. De hecho, no se afilió al partido hasta el año 2007. "Antes nos habíamos encontrado circunstancialmente una vez, durante una conferencia en el Centro de Estudios Municipales", recuerda.

Tampoco imaginaba un futuro en la función pública de un Ejecutivo municipal, ya que en ese momento trabajaba como consultor de organismos internacionales. "Mi vida iba por otro lado, hasta que Hermes me convocó porque había leído un artículo mío sobre economía municipal que le había gustado", recordó.

Fue el inicio de un largo camino en común. Binner, relata Sciara, "tenía la impronta de estadista, y consideraba que había que hacer cosas; era audaz, tomaba decisiones y se adelantaba en el tiempo". En ese sentido, acota,"nunca pude decirle que no, siempre trataba de encontrar los resquicios para financiar las realizaciones que planteaba".

En esas prioridades considera, más allá de las batallas como las de la reforma tributaria, que está el legado conceptual de la gestión económica pública. "Siempre decía que no habíamos llegado al gobierno para administrar el viejo Estado sino para construir uno nuevo, y su impronta era que había orientar las finanzas, sin desmadres, al cumplimiento de los objetivos en materia de salud, infraestructura, etcétera".

Trabajo y salud

Pero hay otra herencia binnerista que entrecruza la salud con la economía. Es la creación de los comités mixtos de salud e higiene laboral, una institución en la que Santa Fe fue pionera. Carlos Rodríguez, el ex ministro de Trabajo de la primera gobernación socialista, fue el ideólogo y encargado de llevar el plan adelante. No fue fácil. Funcionario de pocas pulgas, capaz de blandir la fuerza pública para obligar a poderosos empresarios de la provincia a asistir a una audiencia de conciliación por despidos, no tardó en chocar fuerte con algunas cámaras patronales.

"Hermes nunca me dijo una palabra de las presiones que tuvo por ese tema, y sé que las tuvo", relató este reconocido funcionario de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que escuchó de Binner a poco de regresar al país, con la primavera democrática. "Una vez fui a dar una conferencia al Hospital Italiano de Buenos Aires y una compañera me habló de él, porque ya era un nombre de peso en la salud pública", memora. Tiempo después, cuando el líder socialista se convirtió en secretario de Salud municipal, lo vino a ver. "Conocí a una persona que quise desde el primer momento", enfatizó.

Cuando ganó la Gobernación, durante una charla en una sala del Congreso nacional, le comentó que iba a convertir la Secretaría de Trabajo en Ministerio y le ofreció el cargo. "Yo le dije que no quería, y me contestó: entonces no creo el Ministerio", recuerda. "Mi contraoferta fue que lo ayudaba a armar la estructura, y me iba, y cuando me quise acordar ya estaba adentro", apuntó.

Fue en un contexto complejo. Al año de asumir comenzaron a sentirse los primeros impactos en el mundo laboral de la crisis global más importante que antecedió a la actual: la crisis de las subprime. "Fue terrible, y me acuerdo que ahí acuñamos la consigna de que había que repartir el trabajo, y creamos las comisiones tripartitas que permanecieron en el tiempo como una institución permanente", apunta.

Binner y su extraño carisma, recordado en notas por dos estrechos colaboradores. "En las reuniones de gabinete provincial de los lunes nos recibía repartiendo publicaciones con temas que había estado elaborando durante el fin de semana", recuerda su ex ministro de Trabajo.

Sciara, el encargado de proveer los recursos para solventar los sueños de transformación, se acuerda de una discusión que tuvieron sobre temas tributarios. "El entendió que no había logrado expresarse claramente entonces al otro día me escribió una nota de puño y letra con una larga explicación sobre su punto, así era Hermes".

A.T. y S.C.