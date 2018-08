Beneficios para pymes y emprendedores

En Argentina el 99 por ciento de las empresas son pymes y general el 70 por ciento del empleo formal, empleando a más de 4 millones de argentinos. Más de 350 mil micro, pequeñas y medianas empresas registradas ya acceden a los beneficios de la ley pyme que se sancionó en julio de 2016 pero aún muchas no se registraron para acceder a los beneficios. Hay que ingresar a https://www.produccion.gob.ar/pymes.

El paquete de medidas para impulsar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas consiste en la eliminación del impuesto a la ganancia mínima presunta para todas las pymes a partir de los ejercicios fiscales iniciados el 1º de enero de 2017; compensación del impuesto a créditos y débitos bancarios como pago a cuenta de ganancias y el diferimiento del pago del IVA a 90 días para micro y pequeñas empresas.

Por otra parte, en cuenta al fomento a inversiones se estipuló el cómputo como pago a cuenta del impuesto a las ganancias de hasta el 10 por ciento de las inversiones productivas realizadas desde el 1/07/2016 al 31/12/2018 y la devolución de IVA de las inversiones que aún tengan a favor a través de un Bono de crédito fiscal para el pago de impuestos nacionales y aduaneros.

Por otra parte se puso en marcha Exporta Simple, una plataforma que permite a emprendedores y pymes exportar productos a cualquier parte del mundo desde una computadora. Se puede exportar por este régimen simplificado bienes producidos en el país, hasta 300 kg. y u$s 15 mil, con un tope anual de u$s 600 mil. No es necesario estar inscripto en el registro de exportadores e importadores de la Aduana.

Además, las pymes que realicen su primera exportación a través de Exporta Simple tendrán bonificado el envío de hasta 100 kg. a través de Raico y DHL Más información: https://www.argentina.gob.ar/exportasimple.

En tanto, la ley de emprendedores permite la creación de empresas en 24hs. Esta nueva figura jurídica lleva el nombre de Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) y puede crearse y manejarse en forma digital desde cualquier lugar del país. Permite además abrir una cuenta bancaria simplificada y digitalizar firma, libros y poderes, incorporar uno o más accionistas y emitir acciones de mismo derecho a diferente precio.

La ley además contempla la creación del Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Capital Emprendedor (Fondce) que incluye el Fondo Semilla, el Fondo de Expansión y el Fondo de aceleración.

El Fondo Semilla busca federalizar el acceso al capital emprendedor brindando asistencia técnica y financiera a quienes pretendan iniciar un proyecto productivo o potenciar uno ya existente con grado de desarrollo incipiente. Los emprendimientos reciben dicha asistencia a través de una incubadora que estará a cargo de la capacitación, mentoreo y acompañamiento de los proyectos. El préstamo de honor es de hasta $250 mil a tasa 0 por ciento, sin garantías ni gastos de otorgamiento, con un año de gracia y 5 años para su devolución.

También se creó el Fondos de Capital Emprendedor gestionados por administradores experimentados, que invierten y potencian empresas innovadoras de alto impacto, en etapa de crecimiento y con proyección a mercados globales. Tres fondos​ ​con un capital mínimo de 30 millones de dólares cada uno, en donde al menos el 40 por ciento corresponde a la inversión pública. Como máximo el 40 por ciento es pública y al menos el 60 por ciento es inversión privada.

Por último, el fondo de aceleración fomenta la creación de entidades con procesos de aceleración que inviertan y desarrollen emprendimientos tecnológicos y científicos argentinos de alto impacto, en etapas iniciales y con proyección a mercados globales.