Baratta complicó a López por coimas de Odebrecht

Roberto Baratta, el ex hombre fuerte de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación que está preso por la causa de los cuadernos, negó ayer las acusaciones en su contra por los negocios de Odebrecht en la Argentina, en dos plantas potabilizadoras de Aysa. Y, en su favor, pidió una prueba clave que complicaría al ex secretario de Obras Públicas José López, preso por enriquecimiento ilícito y ahora arrepentido en la causa de los cuadernos del ex chofer Oscar Centeno. Baratta eligió no contestar las preguntas del juez Sebastián Casanello y negó las imputaciones en un escrito. Sostuvo que las pruebas que lo vinculan a la causa son "artificiosas y argumentativamente forzadas". En tanto, el Tribunal Federal Oral Nº 1, que lo juzga por presunto enriquecimiento ilícito, rechazó la excarcelación de López , quien declaró como arrepentido en la causa de los cuadernos.

