Bancos centrales lanzaron plan para asegurar liquidez

El Banco Central Europeo (BCE), la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón, el Banco Nacional de Suiza y el Banco de Canadá lanzaron una nueva acción coordinada dirigida a mejorar la provisión de liquidez en dólares y calmar la ansiedad de los mercados internacionales. Hasta final de abril realizarán licitaciones diarias de esa moneda para abastecer las necesidades de los inversores.

La noticia, que se sumó al cortafuegos armado por los gobiernos y bancos centrales durante las últimas semanas, no alcanzó para impulsar los mercados internacionales. Los precios de las acciones tuvieron su peor semana en la Bolsa de Nueva York desde la crisis financiera del 2008, lastradas por temores de que la pandemia de coronavirus va a sumir a Estados Unidos y a otras grandes economías en una profunda recesión.

Durante la rueda de ayer el Dow Jones cayó 4,55%, el S&P 500 r 4,34% y el Nasdaq 3,79%. A nivel regional, la Bolsa de San Pablo cayó un 1,85 % y en la semana perdió 18,88 %.

Los inversores dicen que deben ver una reducción en el número de nuevas infecciones para que se detenga la volatilidad del mercado.

A nivel local, a contramano de las Bolsas de referencia, el S&P Merval subió ayer 5,45%. Sin embargo en la semana el índice perdió 16,02% y el riesgo país bajó 1,2% hasta los 4.064 puntos básicos.

Los papeles de las firmas argentinas que cotizan en Wall Street terminaron con mayoría de subas, YPF (14,9%); Grupo Financiero Galicia (11,6%); Edenor (8,5%); Macro (7,9%); y Central Puerto (7,1%).

En terreno positivo también operaron los precios de los granos, el precio de la soja subió más u$s 7 en el mercado de Chicago y cerró una semana volátil a causa de la pandemia del coronavirus con ganancias al igual que el trigo, mientras que el maíz volvió a bajar arrastrado por el petróleo.

El contrato de mayo de la oleaginosa subió 2,28% (u$s 7,07) hasta los u$s 316,91 la tonelada, a la vez que el julio lo hizo por 1,97% (u$s 6,15) para cerrar la sesión a u$s 317,74 la tonelada. Los fundamentos de la suba radicaron en las previsiones del mercado de que habrá un aumento en la demanda del poroto para la alimentación animal en Estados Unidos, en conjunto de nuevas ventas de mercadería estadounidense a China.

El trigo, por su parte, volvió a subir en Chicago y consolidó una semana entera al alza. El cereal finalizó la sesión de con una mejora en su contrato más cercano del 0,79% (u$s 1,56) para cerrar a u$s 198,14 la tonelada, debido a expectativas de los operadores de una mayor demanda interna y externa del cultivo. “Los operadores sugieren que la demanda en ese país mejoraría por la necesidad de alimentos producidos a base de harina de trigo causados por la reclusión de sus habitantes a causa de la pandemia de coronavirus”, indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

En tanto, a nivel internacional “para mejorar la eficacia de las líneas swap en la provisión de financiación en dólares, estos bancos centrales han acordado incrementar la frecuencia de las operaciones con vencimiento a siete días desde semanalmente a diariamente”, informó el BCE en un comunicado, precisando que la primera de estas subastas diarias tendrá lugar el próximo lunes, 23 de marzo, y se mantendrán al menos hasta final de abril.

Los acuerdos de líneas swap entre los bancos centrales suponen facilidades permanentes disponibles que sirven como “un importante respaldo de liquidez para aliviar las tensiones en los mercados de financiación globales”.