Balanza de pagos: bajó la deuda externa y subieron los activos en el exterior

En el tercer trimestre la variación en la cantidad de exportaciones fue negativa en u$s 2.267 millones.

La deuda externa bruta alcanzó en el tercer trimestre del año los u$s 272.852 millones, casi u$s 4 mil millones por debajo de los u$s 276.686 millones de igual período del 2019, informó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).