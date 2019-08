Balanza con Brasil

La balanza comercial bilateral con Brasil tuvo en julio un leve saldo a favor de u$s 71 millones para Argentina, con lo cual el país acumuló en los primeros siete meses del año un superávit de u$s 261 millones, según el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil. Las cifras difundidas ayer por la consultora Abeceb explicaron que el saldo comercial favorable a la Argentina por u$s 71 millones fue resultado de exportaciones a Brasil por u$s 907 millones e importaciones por u$s 836 millones.