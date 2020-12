Bajó la Bolsa pero la soja no para y el Banco Central sigue comprando dólares

Si bien sobre el final de las operaciones las noticias de la aprobación de un nuevo paquete de estímulo económico por parte del Capitolio lograron moderar el escepticismo en Wall Street, dejando al índice Dow Jones en leve terreno positivo, esto no logró influir en Europa, debido a la diferencia horaria.

El Dow Jones ganó apenas 0,1%, el S&P 500 bajó 0,4% mientras que el tecnológico Nasdaq cayó 0,1%. Los operadores se mostraron cautelosos frente a las noticias que llegaban al otro lado del Atlántico pero también iban tomando posiciones frente a una semana acortada por las vacaciones de Navidad. En Europa, el Euro Stoxx 50 bajó 2,7%, Londres dejó 1,7%, Frankfurt 2,8% y París 2,4%.

A tono con la mala performace externa, el índice S&P Merval retrocedió 4,18% y las acciones de las empresas argentinas que cotizan en Wall Street cayeron más de 8%.

Pero el Banco Central compró u$s 125 millones en el mercado mayorista de cambios, un monto al que no llegaba desde el 31 de mayo pasado. De esta forma. la entidad monetaria acumula 11 jornadas consecutivas con una posición compradora, en las que sumó más de u$s 300 millones a las reservas.

Según los últimos datos oficiales, el BCRA compró u$s 156 millones entre los días 3 y 15 de diciembre, aunque operadores de mercado estiman que la autoridad monetaria siguió con su racha compradora y se hizo de más de u$s 170 millones en los últimas cuatro jornadas.

La dinámica se vio reflejada en el dato de reservas, que cerraron ayer en u$s 38.899 millones, unos u$s 248 millones más que el pasado jueves 3 de diciembre cuando comenzó su racha de compras de divisas en el mercado de cambios, según datos oficiales.

Soja

En el inicio de la semana la soja volvió a ser noticia. El precio internacional de la oleaginosa, en el mercado de referencia de Chicago, registró nuevamente subas importantes, pasó la barrera de los u$s 450 y se ubicó en los valores más altos de los últimos seis años y medio. Los contratos a enero registraron subas de u$s 8,54 y cotizaron a u$s 456,84 la tonelada.

Menos déficit

Las cuentas del Estado nacional cerraron noviembre con un déficit primario de $ 58.693 millones, el más bajo en relación al PBI (-0,2%) desde la cuarentena, informó ayer Economía. A pesar de esta disminución, el resultado fue mayor al de igual mes del año pasado, cuando se ubicó en $ 6.397 millones. El déficit financiero fue de $ 127.029 millones, por encima de los $ 73.666 millones.