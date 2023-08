Bajó el dólar blue pero subió el precio de la nafta

Combustibles: reclaman una actualización de precios de YPF para no deteriorar la red

El jueves, almaceneros y autoservicistas rosarinos señalaron que recibieron mensajes de distribuidores de algunas grandes multinacionales de productos de consumo masivo, informando una retracción de aumentos informados del 27% al 5%.

En tren de mostrar acción para ordenar la puja distributiva, Massa se reunió en la noche de jueves con las principales petroleras del país, con las cuales acordó congelar precios hasta fin de octubre. Claro que primero les convalidó un aumento de 12,5%, que las privadas aplicaron a principios de semana y al que ahora se sumó YPF.

El mecanismo es similar al elegido para subir el tipo de cambio oficial que, tras una suba del 22%, quedó fijo hasta el 31 de octubre.

En el mercado cambiario, la operatoria en las cuevas arrojó el primer día de bajas luego de la frenética carrera alcista de las últimas jornadas. El dólar blue bajó $ 20 a $ 760. En cambio, el contado con liquidación (CCL) avanzó 2,8%, a $ 743,44, mientras que el MEP subió 1,2%, a $ 659,49. En la plaza oficial, la cotización minorista de la divisa estadounidense bajó $0,33, a $ 366,55.

El Banco Central compró u$s 184 millones en el mercado único y libre de cambios (MULC), con lo que sumó la cuarta rueda consecutiva con saldo positivo. La autoridad monetaria acumuló u$s 647 millones en la semana y u$s 780 millones en agosto.

El maíz sigue siendo fuente de ingresos. El jueves volvió a concentrar el grueso de los negocios en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), con un incremento en el precio, tanto en el segmento disponible como en el contractual, de $ 1.000 hasta $ 61.000 la tonelada.

En el mercado accionario, el índice S&P Merval subió 2,65% y extendió las ganancias por sexta rueda consecutiva, mientras que las acciones de empresas argentinas (ADRs) que cotizan en Nueva York marcaron resultados mixtos.

Los bonos en dólares finalizaron con alzas de 50 centavos promedio y los títulos en pesos con ajuste por CER subieron 0,8% en el tramo corto y 2% en el tramo largo. En este marco, el riesgo país retrocedió marginalmente 0,09% para ubicarse en 2.185 puntos básicos.

Mercado internacional

En Wall Street, las acciones registraron su tercera caída consecutiva. El Dow Jones y el S&P 500 bajaron 0,8%, mientras que el Nasdaq cayó 1,2%.

El temor de que la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos vuelva a subir las tasas de interés se incrementó, luego de que trascendieran las minutas de la última reunión.