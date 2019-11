Baja el intercambio y se mantiene el superávit comercial

La Argentina registró en octubre un saldo comercial positivo de u$s 1.768 millones. Las exportaciones aumentaron 9,1 por ciento y las importaciones, como viene sucediendo en medio de la aguda depresión económica, cayeron 18,8 por ciento. En síntesis, el superávit se logró a merced de una reducción del 4,4 por ciento en el intercambio comercial. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En octubre de 2019 las exportaciones alcanzaron u$s 5.889 millones y las importaciones 4.121 millones de dólares. El intercambio comercial disminuyó 4,4 por ciento en relación a igual período del año anterior y alcanzó un valor de 10.010 millones de dólares.

"Las exportaciones en octubre aumentaron 9,1 por ciento (491 millones de dólares) respecto a igual mes de 2018, debido principalmente a la suba en cantidades, de 130 por ciento, ya que los precios cayeron 3,5 por ciento", añadió el Indec.

Respecto de septiembre, las exportaciones de octubre se incrementaron 2,5 por ciento, según la serie original, pero la serie desestacionalizada marcó un aumento de sólo 0,2 por ciento mientras que la tendencia ciclo registró una variación positiva de 0,1 por ciento.

En octubre, las exportaciones de productos primarios y manufacturas de origen agropecuario (MOA) subieron de manera interanual 45,5 por ciento y 10,0 por ciento respectivamente, mientras que las de origen industrial (MOI) y combustibles y energía cayeron 10,0 por ciento y 8,5 por ciento, respectivamente. Según fuentes del mercado de granos, el cepo cambiario, el ajuste de plazos para liquidar agrodivisas y la posibilidad de un cambio en las retenciones, aceleraron la comercialización de la cosecha en el último trimestre del año, lo cual podríahaber influido en el aumento de las cantidades exportadas. Junto con el mayor volumen producido este año frente al anterior, en el que la sequía hizo estragos.

Las importaciones en octubre se redujeron 18,8 por ciento interanual (u$s 952 millones). Sin embargo, aumentaron 3 por ciento respecto al mes anterior, mientras que en la serie desestacionalizada declinaron 2,8 por ciento mientras la tendencia ciclo también marcó una caída de 0,7 por ciento. Las cantidades importadas se redujeron 9 por ciento y los precios se contrajeron 10,7 por ciento.

En octubre, las importaciones de bienes de capital disminuyeron 12 por ciento; las de bienes intermedios, 21,8 por ciento; las de combustibles y lubricantes, 43,5 por ciento; las de bienes de consumo y 22,4 por ciento; las de vehículos de pasajeros, 52,9 por ciento.

"Las exportaciones se incrementaron principalmente por las mayores ventas de porotos de soja (u$s 366 millones); maíz en grano (u$s 153 millones) y arne bovina (u$s 146 millones).

Cae producción de acero

La producción de acero crudo retrocedió 14,4% en octubre respecto de igual mes de 2018, con un volumen total de 381.800 toneladas, mientras que marcó una baja de 6% frente a setiembre pasado, informóayer la Cámara Argentina del Acero. La caída de la producción siderúrgica reflejó el magro desempeño de los principales sectores productivos, como la construcción, la industria automotriz y el sector energético, y las paradas de mantenimiento.