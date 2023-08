Bahillo, satisfecho con la marcha del nuevo dólar agro

El titular de Agricultura confió en que se cumplirá "sobradamente" la meta de ingresar u$s 2 mil millones. Alerta por el precio de la carne

El dólar agro termina el 31 de agosto y se esperan liquidaciones por u$s 2.000 millones

El secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, mostró su conformidad con los resultados del dólar agro, y estimó que se cumplirá “sobradamente” con el objetivo de ingresar divisas por u$s 2.000 millones a través del esquema de tipo de cambio diferencial.

“Estamos conformes, está dentro de lo esperado, se esperaba llegar mínimamente a los u$s 2.000 millones hasta el 31 de agosto, y ya está en un 50% de ese monto”, afirmó en diálogo con la radio online Futurock .

La suba de la carne

Ese efecto presionaría sobre la inflación, que ya comienza a ver el despertar de los precios de los cortes vacunos en el mostrador, después de varios meses de amesetamiento. Los matarifes estimaron que el aumento fue de entre $100 y $120 por kilo vivo, que se traslada directo a góndola.

Un relevamiento de la consultora Focus Market en carnicerías del Area Metropolitana de Buenos Aires (Amba) registró aumento de entre el 13% y 18%.

Bahillo explicó que se trata de un “adecuamiento”, pues “desde enero y febrero hasta ahora prácticamente no hubo movimiento de precios”.

“El precio del kilo vivo venía con un retraso, lo mismo sucedió en abril y mayo del año pasado, donde después hubo una meseta importante donde no se movió el precio hasta reacomodarse en enero y febrero último”, recordó el secretario. No obstante, el titular de Agricultura aclaró: “oferta todavía hay, por lo cual no debería haber problemas” con el abastecimiento.

Tras varios meses de estancamiento en los que se llegó a acumular un retraso de más de 40 puntos porcentuales, el precio del ternero comenzó a corregir valores. El último remate especial de Rosgan realizado en el marco de la exposición rural de Palermo llegó a marcar referencias para el ternero de invernada en torno a los $ 700 promedio, unos $ 200 de mejora nominal respecto de los valores registrados un mes atrás.

En términos reales es un ajuste de 31% respecto de los valores de junio. “No hace más que situarlo nuevamente en los niveles registrados por el mes de febrero, cuando el impacto de la seca aún no se percibía con la presión que luego llegó a tener sobre zafra”, señalaron desde el mercado rosarino.

El Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (Ceso) indicó que el Indice de Precios de Supermercados (IPS) que elabora registró un aumento de 1,6% en los alimentos frescos durante la última semana de julio. Las carnes aumentaron 3,1%, un poco por debajo de la semana anterior (4%). En la medición mensual, la suba fue del 9,3%.