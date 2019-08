Autopartes: baja el déficit comercial por la recesión

El déficit comercial del sector autopartista, en el primer cuatrimestre del año, bajó a u$s 1.499 millones, un 39 por ciento menos que en el mismo período de 2018, impulsado por una fuerte retracción de las importaciones por efecto de la fuerte caída de la producción automotriz, y un crecimiento mucho más moderado de las ventas externas.

Así lo detalló la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (Afac) y destacó que en el primer cuatrimestre de 2019 las importaciones bajaron 32 por ciento respecto a igual lapso de 2019, y alcanzar los u$s 2.008 millones. Esta retracción en es el reflejo del retroceso en la producción de vehículos, que cayó un 31,6 por ciento en el mismo período, según las terminales.

Las exportaciones fueron por u$s 509 millones en el primer cuatrimestre, 4 por ciento más que igual período de 2018, por al desempeño de las exportaciones extrazona.

Las exportaciones a Brasil cayeron 6,8 por ciento, de u$s 305 millones en el primer cuatrimestre 2018 a u$s 284,2 millones en igual período de 2019. Las importaciones, pasaron de u$s 923,2 millones a 568,7 millones en igual período, un 38,4 por ciento menos. Para Afac, el retroceso des exportaciones de autopartes y vehículos argentinos a Brasil, en un contexto de crecimiento del mercado en ese país, revela "importantes dificultades para la presencia de productos argentinos en ese mercado".