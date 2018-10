Austral: retracción y empleo

Una vez más, la economía argentina padece una crisis, que, más allá de las causas específicas que las detonaron, pone en blanco sobre negro las inconsistencias macroeconómicas que llevan décadas sin tener una solución de fondo y duradera. Un país acostumbrado a gastar más de lo que recauda, a recaudar mucho entre pocos, a gastar ineficientemente y a pensar que la productividad y los salarios no tienen relación, es un país que está condenado a tener, alta inflación, crisis de deuda, fuga de capitales y altos niveles de pobreza. Esto no es de ahora, pero no siempre fue así.

La urgencia nuevamente nos comanda, por eso es que el acuerdo con el Fondo, nos guste o no, fue necesario, había que borrar definitivamente el fantasma del default. Condición necesaria pero no suficiente.

En el interior del país y especialmente en las economías regionales, la depreciación mejora las condiciones externas y alienta la producción, pero las peores condiciones crediticias y la contracción interna complican la rentabilidad de las empresas, sobre todo de las medianas y pequeñas.

El indicador local del ciclo económico agregado para las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, muestra la evolución de la actividad económica en la Región Centro. El índice registra hasta abril pasado una constante expansión interanual en torno a 4%-5%, que se desacelera fuerte en mayo y se vuelve crecientemente negativa en junio y julio, interrumpiendo un crecimiento sostenido de veintiséis meses consecutivos. Esta caída en la actividad económica, principalmente en el consumo de bienes durables y de entretenimiento, en la inversión en equipos para la producción agrícola y en la construcción, está reduciendo la recaudación real de las tres provincias, 6% promedio en julio en la comparación interanual.

El dato alentador, es que a pesar de la contracción económica la tasa de empleo creció en el segundo trimestre del año. Interanualmente, se crearon 24.000 puestos de trabajo en la RC (datos EPH).