Aumento de los biocombustibles: cómo impactaría en los precios finales de las naftas

Los nuevos valores fijados por el gobierno nacional para el biodiesel y el bioetanol impactarán en el precio de los combustibles. En ese sentido, el titular de Faeni, Alberto Boz, señaló este jueves en declaraciones al programa " El primero de la mañana ", de LT8 : " Veremos si el aumento es absorbido por las petroleras y cómo quedamos con el corte , porque el biocombustible no estaba usándose para cortar con el porcentaje establecido por ley, sino que por el diferencial de precios convenía mucho más exportarlo que entregarlo para cortar otros combustibles".

"En esas negociaciones nunca participamos y nunca estamos totalmente seguros de que el precio se haya convenido con el gobierno", cuestionó el empresario. "Hace casi un año que se difiere el aumento de la parte impositiva del impuesto a transferencia de combustibles y dióxido de carbono, para no modificar el precio en el surtidor, lo que es bueno para el consumidor pero para el Estado no, por el déficit fiscal que se produce".

La última suba de bioetanol fue de 12% y en ese sentido Boz explicó que "esa suba impacta en el precio del combustible en no más de 1,5%", aunque acotó que "el retraso de la carga impositiva debería impactar en más del 20% en el precio final, por lo que el atraso de precios total es de más de 50%, lo que dejaría en unos $180 para el litro de nafta súper".

>> Leer más: Mirabella solicitó la urgente sustitución de importación de combustibles por biocombustibles

Sobre el ajuste a realizar "se esperaba que en abril hubiera un aumento del 8% ciento y no lo hubo. En mayo seguramente lo habrá –estimó que entre un 8 y un 10%– porque el precio actual ya no se puede sostener y por el faltante de gas que hay, dado que por el precio internacional las petroleras importan poco". Para graficar la situación añadió que en esta última semana de abril será muy difícil para los camiones conseguir gasoil.

"Y en medio de todo están los estacioneros, que ahora que están recuperando volumen de ventas, no pueden aprovecharlo porque no hay producto para vender. Hay muchas estaciones de gas en la provincia a las que se les está terminando el contrato y que no podrán vender el producto a partir del 1° de mayo", redondeó Boz.