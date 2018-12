En medio de una fuerte demanda para cobertura, el dólar se disparó ayer 45 centavos y superó los $ 39,49 en la city porteña, mientras que el riesgo país llegó a tocar 837 puntos en la jornada, aunque cerró finalmente en 833. Fue al cabo de una jornada frenética, en la que también las acciones que cotizan en la Bolsa porteña arrancaron con fuertes bajas, para luego terminar en signo levemente positivo, traccionadas por Wall Street. Los mercados neoyorquinos tuvieron una histórica suba ayer, luego de un derrumbe, también histórico, que experimentaron el lunes. El gobierno estadounidense negó la intención de despedir al presidente de la Reserva Federal (FED) y dispararon una fuerte recuperación.

En este complicado contexto internacional, la desconfianza sobre la capacidad de pago de los bonos de deuda argentina, sostiene la carrera alcista del riesgo país. Ayer llegó a tocar los 837 puntos, según el índice que elabora el JP Morgan. Finalmente, cerró en 833 unidades.

La inquietud de los inversores presiona también sobre el mercado del dólar, junto con los factores estacionales y las turbulencias internacionales. La cotización de la divisa avanzó 45 centavos respecto al viernes pasado en el mercado minorista porteño, y se movió un promedio de 39,49 pesos por unidad. En Rosario cerró a $ 39,52.

En el mercado mayorista se replicó la suba, con un avance de 1,63 por ciento respecto al viernes. El dólar avanzó 62 centavos y quedó en un promedio de $ 38,60, en una rueda en la que el volumen de negocios ascendió a 726 millones de dólares, un 68 por ciento más que en la rueda previa. En el mercado de futuros del MAE la cifra negociada también fue importante: 450 millones de dólares.

La tasa de interés promedio de las Letras de Liquidez (Leliq) registró una leve baja respecto del viernes pasado, desde 59,38 por ciento a 59,36 por ciento.

En la nueva operación llevada adelante por el Banco Central el monto adjudicado ascendió a $ 119.755 millones, lo que representó un a expansión de $ 760 millones debido a que el vencimiento previsto para la fechara era de $120.515 millones. La tasa mínima adjudicada fue de 58,17 por ciento; mientras que la máxima ascendió a 59,85 por ciento.

El Ministerio de Hacienda volvió a colocar deuda en pesos, a diversos plazos, por $43.372 millones, con una tasa superior al 52 por ciento.

Con marcada volatilidad, la Bolsa porteña logró revertir un desplome intradiario de casi 4 por ciento, y ganó 0,06 por ciento después de dos fuertes caídas consecutivas, en una sesión con altibajos dada la incertidumbre reinante en los mercados internacionales.

Los negocios estuvieron en línea con la volatilidad de los mercados externos dado un aumento en la aversión a los activos especulativos, junto a un brusco cambio de tendencia intradiaria en Wall Street que arrastró a la bolsa doméstica.

Las empresas del sector petrolero subieron con fuerza a raíz del salto registrado en los precios internacionales del crudo, que borraron parte de la profunda caída que llevó a los barriles referenciales a mínimos no vistos en dos años y medio por percepciones de que el declive de los precios había ido demasiado lejos demasiado rápido. El crudo estadounidense se disparó un 8,7 por ciento a u$s 46,22, mientras que el Brent trepó un 7,9 por ciento a u$s 54,46.

Un dato positivo en la jornada fue el incremento del volumen operado en acciones, que superó los $ 800 millones. "Quedan dos ruedas de este maléfico 2018 pero las operaciones a partir de este jueves ya se liquidan en 2019", recordó el analista Héctor Tavares.