Auguran que Lavagna sumará adhesiones de cara a las generales

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz consideró ayer que el candidato presidencial de Consenso Federal, Roberto Lavagna, "puede ser una figura que genere muchas adhesiones de aquí a octubre" próximo.

"No tengo dudas de que Lavagna se va a convertir en los próximos meses en un actor fundamental. De hecho, hoy prácticamente lo mencionan el gobierno, Alberto Fernández (Frente de Todos), todos hablan bien de él", evaluó el socialista.

Para el mandatario santafesino, todos los dirigentes reconocen en Lavagna "su capacidad, su conocimiento, su prudencia y su perfil en el manejo de la economía en momentos muy críticos como el que esta atravesando la Argentina".

De cara a las elecciones generales de octubre, el jefe de la Casa Gris consideró: "Creo que puede ser una figura que genere muchas adhesiones de aquí a octubre. Tenemos gran expectativa en esto".

Al respecto, Lifschitz confirmó que volverá a reunirse hoy con el candidato de Consenso Federal. "Está muy convencido de la necesidad de seguir afirmando una propuesta social, económica y política que constituya una alternativa que no sea antimacrista ni antikirchnerista, pero que pueda ofrecerle una salida al país", enfatizó sobre Lavagna.

"Si bien él esta siempre dispuesto a colaborar con todos, es un hombre de consulta, no lo veo jugando en otro proyecto que no sea el que esta impulsando y motorizando, porque me parece que está convencido y nosotros compartimos esa idea", concluyó respecto del ex ministro de Economía.

Ecos

Paralelamente, Graciela Camaño, diputada nacional de Consenso Federal, estimó que las medidas adoptadas por el gobierno de Mauricio Macri para tratar de mitigar la crisis económica son positivas y advirtió que "era imprescindible ponerle plata en el bolsillo a la gente".

No obstante, la dirigente sostuvo que Macri "no cuenta con ninguna capacidad de cambiar el modelo, porque tiene dependencia con el Fondo Monetario Internacional (FMI)".

Según la legisladora, el primer mandatario "rectificó su error de comunicación del lunes pasado y está bien, porque fue tremendo". Y añadió: "Que haya tenido la capacidad de dar un paso atrás, no es un tema menor".

"Era imprescindible ponerle plata en el bolsillo a la gente. Seguramente serán muy bien recibidas (las medidas), pero todavía falta verlas escritas", aseguró la legisladora y primera candidata a diputada nacional por Buenos Aires.

Para Camaño, Macri "es un presidente que no tiene ninguna capacidad de cambiar el modelo, sólo puede tomar medidas paliativas, y no podemos estar en contra porque la situación social es muy grave".