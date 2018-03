Audiencia trunca: Vassalli no se presentó en el Ministerio de Trabajo

Faltazo. Los representantes de la fábrica de cosechadoras no acudieron a la audiencia de conciliación.

Faltazo. Los representantes de la fábrica de cosechadoras no acudieron a la audiencia de conciliación. Celina Mutti Lovera

Luego de que los trabajadores de la fábrica de cosechadoras Vassalli descubrieran que los cheques recibidos no tenían fondos, los representantes de la firma no asistieron a la audiencia de conciliación y el conflicto no hace más que ganar incertidumbre. Los empleados continúan el paro por tiempo indeterminado ante el inclumplimiento en el pago de los sueldos, que desde la empresa de Firmat habían prometido saldar con cheques.

"Es un despropósito y una falta de respeto a los trabajadores", se lamentó el abogado de la UOM Rosario, Pablo Cerra, quien sostuvo que Vassalli "nos tiene acostumbrado a este tipo de burlas a los trabajadores y hacia el Ministerio también. Es una falta injustificada y una falta de respuesta a los requerimientos de los compañeros".

Desde la UOM se habían denunciado "despidos encubiertos" en medio de un proceso preventivo de crisis, y luego los sueldos atrasados empujaron al personal a manifestarse en las calles. Vassalli se comprometió a entregar un cheque por semana desde fines de febrero hasta cubrir la deuda, pero cuando el conflicto parecía camino a destrabarse los choques fueron rechazados por el sistema bancario por falta de fondos.

El secretario general de la UOM Firmat, Diego Romero, destacó que "todavía falta llegar a fecha de algunos cheques y rogamos que puedan ser cobrados".