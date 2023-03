ATE dice que una familia rosarina necesitaría más de $273 mil para poder vivir dignamente

Leer más: Inflación: el gobierno reconoce que el dato "es malísimo y no era lo esperado"

Asimismo, señalaron que la situación se agrava en el sector monotributista. “Tomando un ingreso neto mensual actual de $100.673,85, ha acumulado en cinco años una pérdida que alcanza la suma de $878.058, es decir, el equivalente a casi 9 salarios”, sostuvieron.

“El salario mínimo, vital y móvil tiene que ser igual al valor de la canasta básica total que el Indec actualiza mes a mes, y que para el mes de febrero de este año fue de $177.063”, argumentaron desde ATE a partir del estudio que llevaron a cabo y que suele ser utilizado por numerosos gremios y organismos a la hora de medir la inflación mes a mes.

Es por eso que apuntaron que quienes tienen un ingreso cercano al salario mínimo, vital y móvil, que en marzo de este año se ubica en $69.500, claremante no pueden garantizar ni para sí mismos ni para su familia los gastos de alquiler, alimentos y servicios básicos, según advirtieron desde la Junta Interna de ATE Indec.

almacen.jpg Inflación. En un año los precios mayoristas subieron 87,7%.

No obstante, alertaron que de mantenerse el nivel actual se agudizará la situación de los sectores más vulnerables de la sociedad como aquellos que trabajan en la informalidad, jubilados, pensionados y, fundamentalmente, aquellos que reciben un seguro de desempleo o una prestación social del estado.

Por medio de la resolución 5 del Ministerio de Trabajo se confirmó una suba del 26,6% del salario mínimo en tres tramos. De esta manera, aumentará de $69.500 en marzo a $87.987 en junio. “Estas cifras ya en sí son irrisorias, es una vergüenza el rol del Consejo del Salario atentando contra el concepto de salario mínimo”, protestaron.

En tanto, a partir del 1° de abril el sueldo mínimo para los trabajadores que realizan jornada completa pasará a $80.342. En mayo quedará fijado en $84.512 y desde el 1° de junio será de $87.987. “Partiendo de lo dicho anteriormente, si le sumamos una inflación del orden de 6% o 7% mensual, la perspectiva “es alarmante”.

“El gobierno nacional debe garantizar que la pobreza no se extienda, entre quienes no tienen y entre quienes tienen empleo. No hay otra manera de empezar a frenar en serio flagelos sociales como el hambre de nuestros pibes y pibas y la violencia”, concluyó la central obrera.