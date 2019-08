Aseguran que no son necesarios más cambios en el gabinete

El diputado nacional del PRO Daniel Lipovetzky aseguró ayer que "no son necesarios más cambios en el gabinete", luego de la renuncia del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, ya que, "si se quiere poner eje en tomar decisiones", resultaría contraproducente incorporar modificaciones a pocos meses del final del mandato presidencial.

Al respecto, dijo: "A falta de cuatro meses del término del primer mandato de Mauricio Macri muchos recambios implican que, cuando asume un nuevo funcionario, debe acostumbrarse a sus funciones y ya falta muy poco".

"Si uno quiere poner eje en tomar decisiones y gestionarlas para estar cerca de la gente, no es necesario tantos recambios", expresó el diputado.

Paralelamente, manifestó que, si bien "no será fácil modificar el resultado de las Paso, ningún resultado está definido hasta que se produce la votación".

En ese sentido, el legislador expresó: "Hay muchas cosas que se pueden hacer para atender lo que nos dijo la gente con su voto".

"Lo importante es que la gente esté bien en este momento difícil luego de la devaluación de la moneda", añadió Lipovetzky.

Acerca de cómo explicaba el resultado de las primarias, en las que el Frente de Todos aventajó por unos 15 puntos a Juntos por el Cambio, opinó que "el gobierno se equivocó al subestimar el peso de la economía en el bolsillo de la gente en la votación".

Sobre el futuro del PRO y de la coalición gobernante apuntó que será algo que ayude a determinar "cada argentino con su voto" pero que, en caso de repetirse le resultado de las Paso, "hay otros líderes" para continuar al frente del partido.

En esa línea, mencionó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y a la mandataria bonaerense, María Eugenia Vidal, a la que calificó como "una enorme figura política con gran futuro".

Reapareció Durán Barba

A una semana de las Paso, Jaime Durán Barba hizo una autocrítica por los sondeos fallidos, pero defendió su uso para hacer política y develar escenarios electorales. "Las encuestas son parte de la civilización y, por el momento, no tienen reemplazo. Cuando se cae un avión no es inteligente clausurar los aeropuertos y comprarse un caballo. Hay que colaborar para que los aviones mejoren", sostuvo el asesor ecuatoriano. Durán Barba salió mal parado tras la dura derrota electoral del oficialismo, al punto tal que actualmente no existe diálogo con el presidente Mauricio Macri.