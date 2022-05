"Argentina vuelve a estar en el radar del mundo"

_ El tema de la láctea La Ramada es para el Bice un ejemplo de lo que imaginamos como proceso de desarrollo de la Argentina. Es un grupo que comenzó desde la actividad primaria en el campo y fue agregando valor a la parte agropecuaria. Es lo que llamamos el derrame nacional dentro de la producción. Pero, además esto ocurre en una situación mundial donde se está planteando una crisis de proteínas muy clara y cuando el FMI y la Ocde están hablando de peligro de hambruna. Argentina es uno de los seis países del mundo que tiene saldo de exportación de leche, así que creo que hay que apoyar estos proyectos con un crédito a largo plazo. O sea, más allá de un crédito puntual, tiene mucha simbología para el banco, porque queremos apoyar el cambio de la matriz productiva desde el punto de vista de una empresa, sólida, pujante, que muestra que la Argentina productiva está de pie y no está viviendo estas crisis que todos los días nos plantean desde los sectores financieros.

_Lo que se escucha sobre todo en el debate político, incluso al interior del oficialismo, está relacionado con la inflación y la crisis ¿Pueden convivir estas dos situaciones? ¿Hay otra economía que se está desarrollando a la par?

_Sin lugar a dudas. Yo fui el primer ministro de la Producción en la Argentina. Nos tuvimos que hacer cargo de la explosión de la convertibilidad. Tuve la posibilidad de conducir la recuperación de la Argentina en esas condiciones. Y cuando el mundo nos pronosticaba que íbamos a salir en 10 años, Argentina lo logró en un año. Hoy el mundo está atravesando una crisis gravísima en materia agroalimentaria y energética que a nosotros en el corto plazo nos afecta en la inflación, pero en el largo plazo, y no tan largo, nos da la posibilidad de dar un salto al desarrollo en forma de definitiva. En Europa, países como Alemania Francia, España, muy dependientes de Rusia en materia energética ahora quieren dejar de serlo luego de que les cortaron el gas. Así, Argentina vuelve a estar en el radar, porque no hay muchos países del mundo que puedan aportar a esta crisis estos recursos. Tenemos el segundo yacimiento de shale gas del mundo y muy poco consumo para semejantes reservas. Por lo tanto, a esos países europeos no les significa nada invertir u$s 10.000 o u$s 15.000 millones para terminar los gasoductos o la planta de gasificaciones en el puerto de Bahia Blanca, para que en menos de dos años estén recibiendo una respuesta estratégica a su crisis. No puede ser que por peleas internas tanto dentro del oficialismo como con la oposición, se deje pasar esta oportunidad. Los recursos están, el tema es si vamos a saber negociar con fortaleza, para ser propietarios y no inquilinos. Porque si estamos en crisis permanente van a comprar nuestros recursos por dos pesos. Es clave que paremos estas discusiones que no nos van a ayudar a salir rápido de la inflación, de la pobreza, de lo que se sale creciendo con inclusión.

_Las diferencias que se plantean desde el oficialismo están allí, un crecimiento con poca inclusión y en el que los argentinos ven pulverizados sus ingresos.

_Escribí un libro que se llama 2001- 2021 al cumplirse los 20 años de esa época donde explico con claridad el proceso sobre cómo nos llevan a la crisis y como, si no hay unidad dentro del campo nacional, de una crisis podés pasar a la recuperación, como tuvimos nosotros o a la entrega de la Argentina, como nos pedían que hiciéramos dolarizando la economía o llevando la banca al exterior. Hoy estamos en una situación parecida. Es cierto que dentro del espacio oficialista tenemos diferencias, pero creo que son diferencias de ritmos, de prioridad, pero no en cuanto al rumbo. Distinto es con la oposición porque no sabemos que pensamiento representan, si el de Mauricio Macri, el de Patricia Bullrich, el de Gerardo Morales o el de Milei. Yo no acuerdo con que nosotros ventilemos nuestras legítimas diferencias en público porque eso nos hace correr el riesgo de no poder salir rápido de la crisis. Si Néstor Kirchner pudo cancelar el 100% de la deuda con el Fondo Monetario fue porque la Argentina a partir del 2002 creció a tasas del 8 y 9%. Cuando uno crece puede arreglar los problemas. Por lo tanto, hoy la discusión nuestra de fondo es que no pierda poder adquisitivo el salario. En eso estamos todos de acuerdo, es prioridad. Pero cuando uno tiene tantos activos y tantas posibilidades concretas (porque Vaca Muerta no es una esperanza es una realidad), hay que tener una visión de mediano y largo plazo y serenar la economía, parar la inflación y ahí viene la recuperación del salario.

_En el corto plazo se abre la discusión sobre aprovechar estas oportunidades que abre el mundo pero a su vez desacoplar los precios internos de los internacionales ¿Cómo se posiciona en esta discusión sobre el tema de cupos y retenciones?

_La inflación que tenemos no es una inflación más. No depende de las medidas que tomemos. Estados Unidos hoy tiene la suba de precios más alta desde la Segunda Guerra Mundial. España, Alemania, triplicaron sus inflaciones. Entonces, ante esta excepcionalidad y gravedad tiene que haber un acuerdo. La oposición tiene que expedirse. Porque si el trigo cotiza el doble ¿desacoplamos o no?. Esa es la pregunta. Argentina exporta lo que come. No es como Chile que si sube el cobre están todos contentos. La oposición dice que no desacoplemos pero tampoco aceptan que el pan cueste $ 5.000. Esto es hipócrita. Acá las soluciones las tenemos que encontrar todos juntos. En el caso de la energía, el millón de BTU de gas que comprábamos a u$s 8 se fue a u$s 60 y no hay. Esto no es culpa de (Martín) Guzmán. Ante eso o subsidiamos o va a tarifas. La oposición no quiere ninguna de las opciones. No es un planteo serio. En 2002 cuando fui ministro, era presidente de la UIA y en una crisis sin antecedente salimos porque la política con mayúscula se puso de acuerdo. Alfonsín y Duhalde decidieron salir juntos. Luego cada uno siguió su camino. Eso nos está faltando hoy.

_¿Cómo ve posicionado hoy al sector empresario, las entidades? ¿Están jugando un rol opositor?

_Es un error enorme si esto pasa. Igual es difícil hablar de las entidades en general. La UIA, a la cual conduje dos veces, no es la unanimidad de la industria de Argentina. Hay empresas multinacionales, cerealeras, con intereses particulares, pero también metalmecánicas del polo de Las Parejas, textiles, del calzado, para las cuales la realidad es otra. Como industrial puedo decir que ante una crisis mundial terrible asistí al mayor rescate que tenga memoria por parte del sector público a las pymes. Nos dieron moratorias, créditos a la mitad de la tasa que teníamos, hasta se nos pagó los sueldos. Hubo un aporte grande de toda la sociedad para mantener vivas a las empresas. Por eso hoy hay que estar a la altura de la circunstancia y hacer ese aporte especial que se requiere para que los precios no se disparen. Hay muchos que quieren en poco tiempo recuperar lo que en dos años de crisis no pudieron mantener y eso no ayuda.

_Argentina el año pasado creció por encima del 10% y viene haciéndolo en estos meses. Para lo que resta del año ¿hay alguna amenaza para el crecimiento, a partir de la inflación y las discusiones políticas o se podrán sobrellevar esas tensiones?

_Hay una dinámica que yo creo va a permitir sobrellevarlas. Yo soy productor agropecuario y miro los precios de lo que vendo. Hoy tengo un ternero y su precio es el triple, medido en poder de compra, del que tenía en 2019. Para comprar 1.000 litros de gasoil hoy pongo un ternero y medio y en 2019 con Macri tenía que poner tres. Eso se puede llevar a otros productos como trigo, soja, maíz. Es decir, no estamos mal con los precios actuales. Hace poco Expoagro mostró una realidad incontrastable. En esa feria hubo u$s 1.500 millones de inversión del sector. ¿Alguien puede invertir en cuatro días ese monto si le va mal ? Entonces, es importante que mostremos esto porque la gente que todos los días está padeciendo la inflación y escucha en los medios los peores pronósticos que le bajan la moral, y nadie puede ir a una batalla por el desarrollo cuando la moral está en baja. Hay que mostrar con hechos concretos que hay salida.

Un nuevo giro al Bice

_¿El Bice logró las metas de desembolsos que se planteó a principios de año?

_Nosotros subimos un 50% el capital otorgado a las pymes. A veces vamos un poco más despacio con proyectos como el de La Ramada, que son sólidos y hay que apuntalarlos y darles plazo para que se consoliden. Desde el banco hoy tenemos líneas de crédito muy accesibles. Cuando llegué al Bice la tasa de interés estaba entre el 90 y 95% en pesos, 15% anual en dólares. Hoy están entre el 25 y 35% y para promover las exportaciones de las pymes en dólares al 2,5% anual. Además, notamos que que se mantiene ese nivel de actividad y la incobrabilidad del banco ha desaparecido. Veo otra realidad que es la Argentina productiva. Debemos todos los sectores ponernos de acuerdo. No podemos seguir sosteniendo este nivel de debate que nos haga correr el riesgo de que no poder negociar muy bien los activos que Argentina tiene.