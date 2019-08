Argentina logró superávit en el comercio con Brasil, pero bajó el intercambio

El comercio bilateral entre la Argentina y Brasil totalizó u$s 1.743 millones en julio último, con un superávit para nuestro país de u$s 71 millones luego de dos meses consecutivos de déficit, de acuerdo con datos difundidos ayer por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios.

En un comunicado difundido ayer, la entidad indicó que el comercio bilateral fue 17,4 por ciento menos que el valor registrado el año anterior, consecuencia de la contracción, tanto de las importaciones argentinas desde Brasil (27,9 por ciento) como de las exportaciones locales hacia aquel destino (4,6 por ciento), que sumaron u$s 836 millones y u$s 907 millones, respectivamente.

"En este sentido, el saldo comercial para Argentina arrojó un superávit, luego de dos meses consecutivos de déficit, de u$s 71 millones, lo que implicó un cambio de signo importante frente al déficit de u$s 208 millones exhibidos en julio de 2018", señaló la cámara en base a datos del Ministerio de Desarrollo e Industria y Comercio Exterior de Brasil.

Menos autos

El descenso de las exportaciones de la Argentina hacia Brasil (4,6 por ciento) correspondió a vehículos de pasajeros, trigo en granos y polímeros plásticos, mientras que el retroceso en las importaciones argentinas (27,9 por ciento) se explicó principalmente por automóviles de pasajeros, vehículos de carga y soja en grano.

Además, la Argentina se posicionó en cuarto lugar entre los mayores proveedores de Brasil, detrás de los EEUU (u$s 3.144 millones), China, Hong Kong y Macao (u$s 2.868 millones) y Alemania (u$s 974 millones). Respecto de los principales compradores de Brasil, se ubicó tercera detrás de China, Hong Kong y Macao (u$s 6.002 millones) y EEUU (u$s 2.672 millones).

En cuanto al acumulado del año, luego de siete meses el intercambio entre ambas economías retrocedió 24,3 por ciento alcanzando los u$s 12.165 millones, mientras que el saldo comercial de Argentina revirtió su signo, exhibiendo un superávit de u$s 261 millones frente al déficit de u$s 3.877 millones en el mismo período de 2018.

El informe destacó que "las perspectivas sobre la principal economía sudamericana son inciertas, aunque la semana pasada su Banco Central sostuvo las estimaciones de crecimiento por primera vez en 0,83 por ciento".