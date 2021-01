Argentina cerró 2020 con un superávit comercial de u$s 12.528 millones

El año pasado, las exportaciones sumaron u$s 54.884 millones, con una caída del 15,7% respecto a 2019, mientras que las importaciones alcanzaron a u$s 42.356 millones, con una merma del 13,8%. Este resultado se obtuvo luego de que en diciembre, el balance comercial marcará un déficit de u$s 364 millones, afectada esencialmente por el magro desempeño de las exportaciones, que ese mes retrocedieron 34,1% interanual, al tiempo que las importaciones subieron 24,7%.