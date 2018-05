Aranguren refutó a Carrió

El ministro de Energía, Juan José Aranguren, evaluó ayer que el costo de frenar los aumentos en los servicios de gas y de electricidad tendría "un costo de 120.000 millones de pesos, es decir que afectaría el ingreso en el orden de los 6.000 millones de dólares: un punto del PBI". Lo aseguró en una rueda de prensa que ofreció en Houston (EEUU), donde también relativizó las declaraciones de la diputada Elisa Carrió, quien anteayer había afirmado en Twitter que Aranguren le había asegurado que no iba a haber aumentos de tarifas el resto del año. "Lo que va a pasar el resto del año no es importante, sino qué va a pasar hoy. No tiene sentido hablar de los próximos meses", eludió el ministro.

