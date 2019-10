Apuntan que "la deuda será el tema del próximo gobierno"

El gobierno que viene heredará una deuda pública descomunal y su tarea más urgente será lidiar con ese pesado legado que le deja la administración de Mauricio Macri. Guillermo Hang, economista de la Universidad de la Plata e investigador del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (Ceso), escribió un profundo estudio sobre la historia y las características del endeudamiento pero, sobre todo, recopiló y analizó los diferentes casos de default, reperfilamiento, renegociación y reestructuración que se presentaron en los últimos años a nivel internacional. En diálogo con el programa radical“La banda cambiaria”, que se emite por FM Meridiano, el investigador sopesó las alternativas que se le presentan a la Argentina en esta crisis.

—¿Cuáles son las alternativas que se abren para abordar la deuda en materia de reestructuración o reperfilamiento?

—El tema de la deuda siempre es un lastre para la economía argentina y sin dudas es el gran tema del próximo gobierno. Solucionar este problema permite empezar a tratar otros con más libertad. Para destrabar esta situación primero hay que destrabar la cuestión financiera, y en eso parece que Alberto Fernández ya ha tomado algunas definiciones. Su idea es una negociación relativamente rápida, sin una quita en el capital. Habría que ver si hay una propuesta de hacer una quita en los intereses. La versión que está más en boga es una especie de reperfilamiento a la uruguaya, que sería básicamente una extensión del plazo de los pagos, dejar de pagar vencimientos de capital y sólo pagar intereses durante 3 ó 4 años, y permitir un desahogo financiero del Estado argentino para que no entre en default. Dadas las circunstancias, como está hecho el perfil financiero del país, la mayoría de las deudas caen en los próximos 2 a 4 años. Estamos en una situación apretada y se necesita una salida rápida. Hay distintos puntos de vista: a algunos les parece que el reperfilamiento no alcanza, a otros sí, y la discusión _como en otros momentos de la historia argentina_ pasa por ver quién va a ser el mayor perjudicado en esta situación de crisis de deuda: el pueblo argentino, los acreedores y si la culpa va a ser un poco repartida. La situación pareciera que se está empezando a negociar. La mayoría de los fondos de inversión hablan más con Alberto que con Macri. Ha dado algunas precisiones pero no ha ido en mayor profundidad porque todavía tiene que ganar una elección y negociar con un montón de partes con distintos intereses.

—En este contexto, y más allá de la experiencia en renegociaciones de la deuda como las de Uruguay Portugal o Ucrania, mencionás la opción de un acuerdo con China ¿podría ser una alternativa viable para la economía argentina?

—Aunque poco explorado, avanzar en algún tipo de acuerdo con China es una posibilidad. Es que en los últimos 15 años la relación con el gigante asiático ha ido creciendo, con avances y retrocesos, pero lo cierto es que desde hace 10 años una gran parte de las reservas del Banco Central son yuanes. Ese arreglo en su momento fue beneficioso ambos países: para Argentina porque en momentos en que no tenía mucho acceso al financiamiento en el marco del juicio con los fondos buitre, y también para China, que estaba en estrategia internacional para la expansión el uso de su moneda. Desde el primer acuerdo hasta hoy, más o menos la proporción de financiamiento chino en las reservas del banco central llegó a más del 30%, casi 20 mil millones de dólares. Si Argentina no tuviera respaldo de Estados Unidos y si el Fondo Monetario Internacional se pusiera muy duro en sus condicionamientos para negociar en política fiscal y sistema jubilatorio, entonces el próximo gobierno podría buscar alternativas con China, que es la segunda economía mas grande del mundo y que, a diferencia de otros prestamistas, no es de pedir condicionamientos de política macroeconómica tan fuertes. Esta posibilidad está incluso teniendo un nuevo acuerdo con el FMI. El inconveniente es que China, que presta para hacer obras de infraestructura, pone como contrapartida un mayor monto de importación desde allí: prestan plata pero se aseguran que les compren muchos insumos. Bajo esta amenaza es muy difícil hacer una política industrial teniéndolo como principal socio con exportación de tecnología y de bienes industriales tan baratos como tiene hoy.

—¿Volverá el FMI con un manual de reformas estructurales? ¿Cuál es el consenso social de esto en el nuevo gobierno?

—Es muy probable que sí. Con cualquier renegociación ellos siempre piden reformas estructurales en un mismo sentido: reducir gasto público, en jubilaciones, reducir subsidios a la energía y a los servicios publicos, abrir los mercados de bienes y los financieros. Esperar algo nuevo del Fondo sería algo ingenuo de parte de Argentina. Si bien el fondo va teniendo ligeras modificaciones en su forma de pensar, de resolver los conflictos, la visión que predomina es que para pagar la deuda hay que gastar menos y exportar más. En general ello no se cumple y los países terminan importando menos porque entran en crisis, entonces eso genera un saldo comercial un poquito más alto que permite ir pagando la deuda. Así, los ricos se hacen más ricos, los pobres más pobres y aumenta el desempleo. Si bien Argentina ya está comprometida con el fondo, que nos ha prestado 44 mil millones de dólares, tiene que evitar por todos los medios comprometerse a hacer esas reformas que son tan nocivas en todos los países. El último país que hizo un acuerdo por el Fondo es en Ecuador, donde la gente salió a las calles por el aumento de las gasolinas, reducciones de gastos publicos y recortes en el sistema jubilatorio. Cuando el FMI entra en un país, genera desigualdad y pobreza, por lo que Argentina tiene que esquivar por todos los medios sus recomendaciones y plantear el mensaje de que para pagar la deuda hay que crecer y que no se crece reduciendo el gasto público, en la educación, en la salud sino que la posibilidad de pagar las deudas está asociada a producir cada vez más y mejor.

—¿Hay margen para plantear una negociación distinta ante el Fondo Monetario?

—En primer lugar el FMI es un socio con Argentina en este desastre porque la mitad de los préstamos vigentes que ha realizado el organismo los tiene Argentina. Si dejara de pagarle, el Fondo no se fundiría, pero podría tener problemas no sólo en su financiamiento de corto plazo sino discusiones sobre el propio funcionamiento: por qué prestó tanta plata en tan poco tiempo sin un plan que estuviera bien concebido, que fue de urgencia. Se abren también muchos interrogantes con la posibilidad de que esté China interesada de profundizar las relaciones con Argentina y la idea de que hay otros países emergentes que están con problemas en sus monedas. Un default grande puede generar un efecto contagio. Entonces, es probable que el FMI trate de evitar una mala resolución del caso argentino, apartarse un poquito de su visión histórica, dogmática y rígida y dar espacio al país para que crezca. Si no, la alternativa es un programa como el que tuvieron con Grecia, con casi una década de ajuste tras ajuste y una tasa de desempleo de más del 20%. Ha habido otros programas como el caso de Portugal, que empezó con un ajuste muy fuerte y después cuando el gobierno cambió , el FMI fue más permisivo. La receta universal del fondo es bastante conocida, pero no hay que generalizar porque no es lo mismo que diga que no se puede subsidiar la energía en un país que tiene petróleo que en otro que no tiene, no es lo mismo reducir el gasto jubilatorio con un país que tenga más o menos población anciana. Fernández fue bastante enfático en ese sentido con el Fondo. Les dijo que era copartícipe de esta crisis, y repitió lo que en su momento les dijo Néstor Kirchner, que “los muertos no pagan su deuda”. Su posicionamiento es claro y si logra que el FMI le genere algún margen de maniobra y se adapte a esta visión que tiene el candidato que parece que va a ganar, se abre una ventana para que Argentina pueda plantear una salida diferente. Creo que si sigue las recomendaciones del Fondo, sería una tragedia social.