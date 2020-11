Aporte solidario: diputados santafesinos votaban alineados con sus bloques nacionales

El aporte solidario aplicado a unos 9 mil argentinos millonarios, en dólares, sedujo desde el primer día (abril) a los propios, a la vez que incomodó simétricamente a opositores. Por eso la tentación por desbaratar la sesión estuvo presente desde el inicio de parte de algunos miembros de JxC. “Se trata de una operación planificada por el principal bloque de la oposición”, imputó Germán Martínez (FdT), en una intervención temprana y a propósito de interminables mociones de “apartamiento del reglamento”, una fórmula para intentar forzar debates sobre temas no incluidos en el plan de labor parlamentaria y que requieren de unas mayorías súper agravadas (3/4 partes del recinto).

Ya con el debate específico en marcha, Contigiani confirmó su voto positivo, aunque no por razones ideológicas ni técnicas. “Apoyo, pero desde otro lado”, dijo. El santafesino, que en las próximas sesiones extraordinarias le tocará volver a debatir un tema sensible como la legalización del aborto, se mostró a disgusto también con la movilización popular que rodeó el Congreso porque no vio motivo para una causa “épica”.

Diferenciado, el apoyo de parte de Estévez fue más neto, sin tantas precauciones. El socialista consideró lógico pedirle un aporte a los 9 mil mayores millonarios de la Argentina y, a su vez, reclamó la urgencia por debatir una reforma tributaria estructural y permanente, introduciendo un elemento muy caro para el progresismo argentino: el impuesto a la herencia. ¿Lo habrá escuchado el ministro Martín Guzmán?

El rosarino Federico Angelini anunció su voto contrario y dijo en el recinto que el aporte será negativo para el país porque “desalentará la inversión, que se suma a la decisión irracional del presidente Alberto Fernández de producir un apagón económico (para evitar la circulación del Covid-19)”.