"Apagamos incendios mientras generamos nuevas políticas"

El ministro de Trabajo de Santa Fe, Roberto Sukerman, defendió el proyecto que presentó el gobierno de Omar Perotti para que Santa Fe adhiera a la nueva ley nacional de ART. Autodefinido como "un ministro bombero", el funcionario señaló que en la actual coyuntura de crisis y pandemia, "seguiremos, apagando incendios, pero trataremos de generar políticas a mediano y largo plazo".

En diálogo con el programa radial "La banda cambiaria", el titular de la cartera laboral de la provincia también criticó el modo de aplicación los procedimientos preventivos de crisis durante la administración socialista. Dijo que fueron utilizados "de forma demasiado liviana", flexibilizando condiciones de trabajo y otorgando eximiciones importantes en aportes patronales, a cambio de mantener el empleo. .

—Acaba de presentar el nuevo Consejo Provincial del Trabajo. ¿En qué consiste?

—Tomamos dos modelos para crear lo. Uno tiene que ver con el Consejo Federal del Trabajo, el lugar de encuentro del Ministerio de Trabajo de la Nación con los ministerios de las provincias. Acá buscamos replicarlo pero vinculándonos con oficinas de empleo que existen en diferentes municipios y comunas. Por otro lado, queremos trabajar con el modelo tripartito de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que es el de Estado con trabajadores y empresas. También es muy apropiado repartirlos en regiones, recorrer las distintas zonas de la provincia.

—¿Cuáles son las prioridades de gestión?

—En este momento me encuentro siendo un ministro bombero, un ministro que tiene un área colmada de problemas, de conflictos colectivos, y de situaciones que tienen que ver con la crisis que estamos viviendo y que hace que tratemos de poner paños fríos, de lograr acuerdos de partes y estar muy encima de la coyuntura. Pretendemos poder salir cuanto antes de esto. Las cosas que se van sumando de la economía mundial, como la pandemia del coronavirus, hacen dificultoso ver esa luz en el fondo del túnel, y tener una perspectiva rápida de modificación de esta crisis. Entiendo que seguiremos esta coyuntura, apagando incendios, trataremos de generar políticas a mediano y largo plazo. Uno de los desafíos por delante es generar empleo en momentos de crisis y también generar empleo en este siglo XXI de las máquinas, los robots, la inteligencia artificial que reemplazan el trabajo de las personas. Esto nos preocupa enormemente. No podemos desconocer cómo todas estas herramientas, instrumentos, dejan a muchas personas sin trabajo y tenemos que capacitarlas laboralmente para lo que se viene.

—En la gestión anterior también funcionó una mesa tripartita. ¿Qué diferencial tendrá este nuevo espacio?

—No me gusta ser crítico de las gestiones anteriores porque sí, pero creo que esos espacios, como el Consejo Económico y Social o el que pretendemos generar nosotros y otros que existen, son una herramienta y pueden dar resultados o no de acuerdo a cómo se trabajen. Descreo muchas veces de determinadas mesas que son más para la foto y después no tienen soluciones o propuestas concretas. Estoy convencido de que hay que dejar de lado las diferencias y tratar de encontrar síntesis y hacer una tarea en conjunto. Vamos a ser exitosos en esos encuentros y esas recorridas, si podemos contener y mejorar la situación, de lo contrario va a ser un entretenimiento y vamos a fracasar en la tarea. Hay situaciones muy pero muy complejas que vienen desde hace tiempo y también sabemos que cuando el Estado está en una mala situación le cuesta mucho tener instrumentos para poder mejorar. Pero también estas tensiones o implican que cada uno ponga un poco más de esfuerzo desde cada lugar. Digo esto porque hablando de la crisis del empleo, nosotros tenemos procedimientos preventivos de crisis, que fueron una herramienta que se utilizó de forma demasiado liviana en el gobierno anterior. Con la premisa de no despedir trabajadores se flexibilizaban condiciones de trabajo, se generaba el no pago de aportes patronales en porcentajes importantes. Lo que decimos es que no hay que desvirtuar las herramientas, que tenemos que emprolijar esos procedimientos con mejores porcentajes remunerativos, con plazos más breves. Hay que hacer un esfuerzo porque de lo contrario parecería que, en muchos casos, esos procedimientos no tienen ninguna justificación.

—¿Ya hay algún caso concreto en el que se haya aplicado un nuevo criterio para el procedimiento de crisis? El gobierno nacional dispuso algunos cambios al respecto

—Ninguno quedó como estaba. Todos los procedimientos preventivos de crisis que están pasando por el Ministerio, que vencieron en su gran mayoría y que pidieron una prórroga a fin de año, todos mejoraron los porcentajes y acortaron los plazos. Nos propusimos esta tarea porque es muy fácil para mí, como Ministerio de Trabajo de la provincia, disponer de recursos nacionales y decirle a la Nación que deje de percibir tributos porque a mí se me ocurre. Es como si Mercedes Marcó del Pont, la titular de la Afip me da a mí una extensión de su tarjeta y yo gasto. La Nación planteó que la dejen participar si se afectan recursos nacionales, de manera de poder decidir. Estuve con el ministro Claudio Moroni para ver como trabajar en ese sentido y amalgamar la tarea. La tarea que emprendimos desde que yo asumí es la de generar una condición en la que yo pueda justificarle a la Nación los casos que queremos homologar.

—¿Por qué el gobierno provincial promueve la adhesión de Santa Fe a la ley de ART, que es tan resistida por los gremios?

—Esto lo percibo muchas veces en gremios estatales, donde la ley de ART no se les aplica porque la provincia tiene un sistema de autoseguro que no es sistema de ART. Pero en el mundo gremial hay diferentes posiciones. Nosotros respetamos a todos, pero decimos que tenemos que separar lo que es la adhesión a la ley nacional, de la propia ley nacional. El sistema existe, adhiera o no la provincia de Santa Fe. Estamos convencidos que hicimos un proyecto, el que presentamos en la Cámara de Senadores, que es el mejor de cualquier provincia. Para formalizarlo tomamos las adhesiones de todas las provincias, descartamos todas las que eran renuncias lisas y llanas a las competencias provinciales, y generamos un proyecto en el que Santa Fe tiene una profunda intervención en las comisiones médicas, en su conformación, en el seguimiento, en el funcionamiento del sistema. Hacemos lo que se denomina un federalismo de concertación. Puedo asegurar que ninguna provincia que ha adherido lo tiene de la manera que lo proponemos nosotros. Por otro lado, van a ver que en el proyecto nosotros no tenemos ningún mecanismo que perjudique el derecho de los trabajadores, porque, por un lado, estamos planteando un plazo muy acotado para que las comisiones médicas se expidan. No es que se van a poder expedir cuando se les ocurra, ni que van a poder dilatar las resoluciones, Van a tener 60 días para expedirse, de lo contrario queda abierta la vía judicial. Por otro lado, al efecto de mirar los recursos, no es que les decimos al trabajador "si no te gusta lo que dice la junta médica andá a la Justicia laboral y algún día cobrarás", sino que estamos diciendo que la comisión médica resuelve, el trabajador cobra lo que la comisión médica resuelve y si el trabajador entiende que hay una diferencia que lo está perjudicando va a poder recurrir a la Justicia. Hay toda una serie de mecanismos que nosotros planteamos que fue luego de escuchar críticas y observaciones de distintas propuestas que había anteriormente, que hizo el mismo Colegio de Magistrados. Nos tomamos la tarea de escuchar absolutamente todas las críticas de todos sectores y las pusimos dentro del proyecto de ley que presentamos. No quiero condicionar a nadie a que si está en contra, esté a favor, lo que señalo es que no nos van a poder decir que estamos presentando un proyecto que hace que la provincia renuncie a sus facultades o esté perjudicando los trabajadores.