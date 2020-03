Analistas de mercado prevén una negociación larga por la deuda

Quitas que pueden ser de entre 20 por ciento y 50 por ciento, el papel del FMI al momento en que la Argentina presente la oferta y el tiempo límite fijado en el cronograma del proceso de reestructuración de deuda, fueron algunas de las observaciones de analistas de mercado consultados sobre la propuesta que realizará la semana próxima el gobierno a los tenedores de bonos.

Ezequiel Zambaglione, jefe de investigación de la consultora Balanz, dijo que la expectativa está puesta en que se conozca la oferta del gobierno y que venga con un programa económico "o al menos un análisis de sustentabilidad de la deuda para justificar el por qué de las condiciones de la oferta".

Al respecto, resaltó que probablemente la oferta incluya algunas de las cosas que se fueron hablando con el FMI e idealmente "aparecería alguien del Fondo apoyando esos números que se presenten junto con la oferta".

"Da la sensación que una oferta que incluya algo de quita de capital de no más de 20 por ciento, y algo de reducción de cupones por consenso sería aceptada" señaló.

Por esta razón, para Zambaglione, cuanto más alejada la oferta esté de esto, "va a ser una mala noticia, porque muestra un gobierno que va buscando algo más agresivo de lo que hoy está en la cabeza de los inversores".

Por su parte, Mauro Mazza, jefe de investigación de Bull Market Brokers, explicó que en la propuesta esperan alguna clase de bonos PAR y Discount, inicialmente orientados bajo ley argentina que "deberán entrar sí o sí por la imposibilidad de litigar, mientras que en el exterior seguirá la negociación hasta marzo de 2021 cuando vence el AA21 por US$ 4 mil millones".

Mazza observó que el impacto puede ser positivo, pero advirtió que lo engorroso de la negociación de los bonos bajo ley americana puede hacer colapsar todo.

A su turno, Santiago Llul, analista de mercados, dijo que el mercado está descontando una quita superior al 30 por ciento sobre el capital, y un aplazamiento en los vencimientos o pagos de cinco años.

"La otra alternativa sería un aplazamiento con plazo de gracia de ese lapso, apuntando a reordenar todas las variables macroeconómicas y mantener la estabilidad de la balanza comercial, continuar bajando la inflación y achicar el déficit. Creo que el canje por bonos que ajusten por CER sería una opción viable, no así la modalidad dual", estimó.

Para Sabrina Corujo, directora de Portfolio Personal Inversiones, la lógica sería "avanzar primero en un acuerdo con el FMI, y después en un acuerdo con los acreedores privados".

La especialista advirtió que los vencimientos de la deuda en dólares puede complicar las negociaciones, ya que en abril comienzan a acelerarse.

"No creemos que se lleve una propuesta a la mesa pero esto no significa que el mercado se sorprenda, porque ya lo tiene descontado. Sí lo que debería mostrarse oficialmente es que se está avanzando, más allá de que no haya una oferta concreta", indicó Corujo.

Con una mirada más pesimista, Diego Falcone, jefe de estrategia de Wealth Management de Cohen, dijo que espera una propuesta muy negativa para los tenedores de deuda, donde la quita de valor presente neto de los títulos de deuda soberana en dólares, tanto legislación internacional como local, sea del 50 por ciento y "llevaría a un rechazo por parte de los inversores extranjeros".