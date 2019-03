El gobierno nacional anunció nuevas medidas para frenar la corrida cambiaria y su impacto sobre la inflación, y logró cerrar la jornada con una leve baja del dólar hasta los $ 41,74 en la city porteña. El ministro de Economía, Nicolás Dujovne, comenzó el día anunciando que el FMI le dio permiso para vender hasta u$s 9.600 millones desde abril, a través de licitaciones de u$s 60 millones diarios. Por la tarde, el Banco Central dispuso un aumento de la tasa de referencia hasta casi 64 por ciento. Y, sobre el final, la autoridad monetaria aseguró que profundizará el torniquete monetario extendiendo hasta fin de año su meta de expansión cero de la base monetaria.

En un día aciago por la difusión de la inflación de febrero (3,8 por ciento) y en medio de renovadas presiones sobre el mercado cambiario, el gobierno nacional echa mano de sus escasos cartuchos para evitar "caer en una nueva crisis cambiaria y financiera", como señaló ayer el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, desde Expoagro.

El dólar retrocedió 1,27 por ciento en la city porteña y cerró a $41,764 promedio, durante una jornada en la que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) convalidó una nueva suba de tasas de Leliq de 33 puntos básicos y llevó la tasa de política monetaria a 63,664 por ciento.

La decisión de Hacienda de realizar ventas diarias de dólares desde abril próximo terminó de dar vuelta la presión alcista con la que inició el día. El anuncio lo hizo el ministro Nicolás Dujovne durante un encuentro con corresponsales en Washington, ciudad en la que ayer el funcionario mantuvo una reunión con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI) Christine Lagarde.

En esta línea, tras el cierre del mercado cambiario, el titular del BCRA, Guido Sandleris, anunció en conferencia de prensa que la zona de no intervención cambiaria baja a 1,75 por ciento su ritmo de actualización a partir del 1º de abril, en contraposición al 2 por ciento que se había establecido anteriormente del 1 de enero hasta el 31 de marzo.

Con todo esto, el dólar mayorista retrocedió un 1,04 por ciento y finalizó $ 40,77. Fernando Izzo, analista de ABC Mercado de Cambios, explicó que la licitación de dólares ayudará al mercado de cambios "ante la falta de oferta genuina de exportadores y ante la dureza de los bancos que siguen alentando una suba superior de la tasa de interés en las licitaciones de Leliq".

El presidente del Banco Central, Guido Sandleris, anunció medidas adicionales destinadas a reducir aún más el circulante de dinero .Extenderá el objetivo de crecimiento 0 de la base monetaria hasta fin de año, eliminará el ajuste por estacionalidad de junio y fijará un tope menor para la zona de no intervención cambiaria.

Sandleris adelantó que junto con estas políticas de corte monetaria, en las próximas semanas el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley para reformar la Carta Orgánica del BCRA.

Los principales puntos de la iniciativa apuntarán a "establecer que el objetivo prioritario del Banco Central es la estabilidad" de precios,

Para dar mayor magnitud al nuevo torniquete dispuesto para secar de liquidez la plaza, el funcionario subrayó que "con estas medidas la meta de base monetaria a fin de año pasa a ser 10 por ciento inferior a lo establecido originalmente".

Las reservas cayeron

Las reservas del Banco Central finalizaron ayer en u$s 68.389 millones. La variación de las divisas frente al dólar, los títulos externos y otros instrumentos financieros que forman parte de las reservas arrojaron un saldo negativo de 75 millones. En el mercado de cambios, el BCRA no tuvo participación, informó la entidad en el Resumen de Variables Financieras. Por último, se realizaron pagos a organismos internacionales por u$s 32 millones y un pago por operaciones cursadas a través del sistema SML por u$s 2 millones.