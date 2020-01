Almaceneros piden más participación del sector en la Tarjeta Alimentaria

El presidente del Centro Unión Almaceneros de Rosario, Juan Milito, propuso al ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, que el Estado promocione la utilización de la Tarjeta Alimentaria en comercios de barrio. Lo hizo en el marco de la presentación del programa en Rosario, el martes pasado, a la que también asistió el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y el ministro de Desarrollo Social de la provincia, Danilo Capitani.

"La Tarjeta Alimentaria nos parece una idea buenísima, porque la van a administrar unas 30 mil jefas de hogar y van a saber cómo hacerlo de la mejor manera. Es muy bueno que se ataque el hambre de esta manera. Lo que a los pequeños comerciantes nos preocupa es que los $ 150 millones ue se estima que este programa va a inyectar en la ciudad a través del consumo, se lo lleven las grandes superficies, hipermercados, cadenas y supermercados que están primeros en las listas para recibir beneficios, pero que se ubican últimos a la hora de darle algo a la gente", denunció el dirigente.

En ese rumbo, Milito explicó que precisamente "somos los pequeños y medianos emprendedores los que le hicimos el aguante a la crisis, le pusimos el cuerpo y por eso le pedimos al Estado que tome un rol activo dentro de la implementación del programa, y que haga publicidad, que diga: ‘compre en el negocio de su barrio".

El dirigente almacenero recordó que en su breve intervención dentro la presentación de la Tarjeta Alimentaria en la ciudad, "logré manifestar nuestra preocupación ante el ministro y también el gobernador en cuanto a que nos parece injusto que la mayoría de esa plata que va a entrar la ciudad se la lleven los grandes hipermercados, porque justamente ellos son los que tienen gran parte de la culpa de la inflación de los últimos años y son partícipes necesarios en la formación de precios".

Además, "los grandes empresarios no tienen problemas de sacarles la plata del bolsillo a la gente. Ahí les pusieron los Precios Cuidados y se viven quejando de que no les sirve. Esto es porque viven de otra forma, de la especulación. Nosotros nos preocupamos por mantener nuestros negocios abiertos y que el cliente sea nuestro aliado", agregó Milito.

"Por eso nos parece injusto que no se respete a los negocios de barrio, porque los beneficiados con la tarjeta son en realidad nuestros clientes permanentes, y no puede ser que no terminen comprando en nuestros negocios", concluyó Milito.

Requisito: postnet

El presidente de Centro Unión Almaceneros aclaró que el único requisito que debe reunir un comercio para vender a través de la Tarjeta Alimentaria es tener un postnet, y lógicamente vender los productos alimenticios del listado autorizado.

En ese sentido, el dirigente comentó que el uso del posnet para tarjetas en los pequeños comercios de barrio "ya no es un problema como lo fue en años anteriores, porque hoy por hoy al menos el 90 por ciento de los comerciantes lo tienen. Y quien no lo tenga, lo vamos a ayudar para que acceda", afirmó.

Precios justos

El mismo día en que la Tarjeta Alimentaria comenzará a ser repartida en Rosario, arranca la novena etapa del programa local Precios Justos, que lleva adelante el Centro Unión Almaceneros junto a la Municipalidad de Rosario y empresas y microempresas proveedoras adheridas. La implementación de ambos programas será entonces el 17 de febrero.

Después de "ocho campañas exitosas", explicó Milito, Precios Justos sale a los comercios locales con más de 120 productos entre comestibles, lácteos, artículos de limpieza y de perfumería, cuyos precios se mantendrán congelados por sesenta días.

Milito aseguró que a partir de la implementación de este programa "hemos demostrado que podemos competir con los grandes y tenemos la una ventaja extra (respecto de los Precios Cuidados) de que las ofertas se mantienen con los precios congelados".

De allí que al final de cada etapa, y al hacer comparaciones, nos encontrábamos con que las diferencias eran abismales con los supermercados.

Finalmente, el dirigente aclaró que si bien la intención no es competir con Precios Cuidados, los Precios Justos seguramente estarán por debajo de éstos.

Fernández pide denunciar aumentos

El presidente Alberto Fernández pidió ayer a la ciudadanía que informe "quiénes aumentan los precios y rompen los acuerdos" del programa Precios Cuidados y reiteró que el objetivo del gobierno es "preservar el bolsillo de los que trabajan y viven del salario". Así lo expresó en su cuenta de Twitter al replicar un mensaje de la Casa Rosada que difundió la nueva aplicación para teléfonos celulares creada para tener a mano la lista de productos que entran en Precios Cuidados y que permite "ver comercios adheridos al programa" y también "informar irregularidades". Por su parte, la jefa del Consejo Federal de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, defendió ayer la política de Precios Cuidados a través de su cuenta de Twitter, al sostener que el "300 por ciento de inflación acumulada en los últimos cuatro años" se debió que no hubo "una política de control de precios".