Allanamientos en Vicentin: secuestran importante material

El fiscal se instaló el domingo en una localidad cercana a Reconquista y, cerca de las 7 lunes, arrancó el megaoperativo. Para evitar filtraciones, se decidió que los policías que intervinieron en los allanamientos no sean de Reconquista. Los allanamientos se llevaron a cabo en 11 direcciones de Avellaneda, dos de Reconquista y una en San Lorenzo. También se allanaron direcciones particulares en el Gran Buenos Aires.

Frente a la cantidad de documentación, en todos los casos se dispuso directamente el secuestro de material, como libros contables y actas de directorio. Se secuestraron dispositivos de almacenamiento electrónico y celulares. No hubo detenciones.

“Vicentin ya estafó a todos nuestros representados, ahora lo que buscamos es evitar la impunidad. “Vicentin ya estafó a todos nuestros representados, ahora lo que buscamos es evitar la impunidad.

El fiscal allanó la sede central de Vicentin Saic, en Avellaneda, pero también otras empresas vinculadas, como Buyanor y el frigorífico Friar. Entre las viviendas de directivos, ex directivos o personas vinculadas con Vicentin figuran la del ex director financiero de Vicentin, Roberto Gazze y las de los hijos del ex presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Máximo Padoan y Cristian Padoan. También fueron a la casa de Daniel Buyatti, Martín Colombo, Sergio Vicentin, Roberto Oscar Vicentin y Yanina Colomba Boschi.

Buena parte de las personas cuyas viviendas fueron allanadas fueron denunciadas en la presentación que realizó el abogado Gustavo Feldman a mitad de año y que dio origen a la investigación. “En nuestra denuncia original sindicamos 23 personas físicas con documento y domicilio”, recordó el letrado, quien dimensionó: “El fiscal no dispondría los allanamientos si estos elementos no fueran trascendentes”.

Feldman presentó su denuncia por estafa en representación de uno de los acreedores comerciales de Vicentin. El fiscal de delitos económicos y complejos la recibió y abrió la investigación el 21 de julio, al mismo tiempo que reivindicó el fuero provincial y los tribunales rosarinos en particular para tramitar el conjunto de denuncias presentadas por distintos acreedores en otros distritos. El objetivo era analizarlas “de manera conglobada”.

La investigación de Moreno es la que más avanzó de las que involucran a Vicentin. Hay expedientes en Comodoro Py y en los tribunales de la ciudad de Santa Fe, relacionados con el perjuicio al Banco Nación.

A la pesquisa local se fueron sumando actores de peso. Es el caso de los bancos extranjeros y de la firma Commoditie, de la corredora y acopiadora Grassi, principal acreedor comercial de la agroexportadora luego de la cooperativa ACA. El último en sumarse fue el Banco Macro.

“Vicentin ya estafó a todos nuestros representados, ahora lo que buscamos es evitar la impunidad”, sentenció Feldman.

Audiencia clave por la jurisdicción

El Centro de Justicia Penal de Rosario será escenario hoy de la primera audiencia vinculada con el capítulo penal de la crisis de Vicentin. El juez Potsma la convocó para analizar el pedido que realizó la defensa de la empresa para trasladar as causas abiertas en Rosario a Reconquista. Los abogados de los denunciantes estallaron: “Los dueños de Vicentin buscan garantizar su impunidad”, denunció el letrado Gustavo Feldman.