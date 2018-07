Alicia Cavallero: "El gran problema en la provincia es la inseguridad"

La presidenta del Partido del Progreso Social (PPS), Alicia Cavallero, sostuvo que en Santa Fe "se está sintiendo mucho" las consecuencias del problema económico generado por la administración central y que "afecta a todos habitantes del país con diferentes aristas: tarifas, inflación, pérdida de poder adquisitivo, despidos y falta de trabajo".

Cavallero sostuvo que en Santa Fe, "a todo esto hay que agregarle otra cuestión: la inseguridad".

"No vemos ningún tipo de solución sino que los hechos se van agravando. En Rosario, en los primeros meses del año, convivimos con una serie de asesinatos. Según lo que nos dijo el ministro de Seguridad, tenían que ver con disputas territoriales de los narcotraficantes que se mataban entre ellos. Hoy por hoy ya vemos amenazas a jueces, que balean a policías? un salvajismo que se extiende a todos los ámbitos. Es muy grave todo esto y no se está afrontando como se debería", describió la referente del partido creado por Héctor Cavallero.

Además, indicó que pese a la gravedad del asunto, el gobierno "no toma medidas de corto, mediano y largo plazo para atacar este problema de la violencia narco".

Propuso, que "ante la magnitud de la situación se necesitan medidas profundas tales como capacitación de la policía y sumar a todas las fuerzas para diseñar acciones oficiales de prevención y represión que vayan desde coartar la provisión del narcomenudeo (la ley de provincialización no es la solución) hasta llegar al circuito económico del dinero de la droga que hace grandes inversiones".

Consideró, que en cambio, "el gobierno se queda con la excusa de que son peleas entre los narcos como si eso fuera un consuelo".

También cuestionó la "falta de diálogo del gobierno", y puso como ejemplo que "hay cuatro proyectos en Diputados para reformar la Constitución y uno en el Senado pero no hubo ningún intento de conciliar un único texto entre todos por parte del oficialismo". Agregó: "Si esa es la actitud y no tienen la mayoría para imponerla, no hay forma de avanzar (en la reforma) aunque después acusen a la oposición de frenar el proyecto".

Finalmente, señaló que "hay legisladores que están advirtiendo que entre las penurias económicas actuales y las que se avecinan y la inseguridad, no ven posible ni prudente una convocatoria a elecciones de convencionales".