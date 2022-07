Alfonso Prat-Gay: "Julio seguro marcará un récord de inflación que no veíamos desde la última hiperinflación"

El exministro de Economía Alfonso Prat Gay señaló que no le sorprendería que julio marque un récord de inflacionario que no se ve "desde la última hiperinflación”. Y agregó: “De acá a fin de año es muy probable que tengamos una inflación mensual de dos dígitos”.

En el mismo sentido, el exministro de Economía de Mauricio Macri habló sobre la situación social provocada por la crisis y aseguró que la población está preocupada: "Por suerte llevo varios meses recorriendo el país y eso es lo que recojo de todos los argentinos. Hay una sensación de desamparo y angustia. Al que tiene un emprendimiento le hacen la vida imposible. Miran a la coalición de Gobierno y ven que están todos peleados entre ellos”.

>> Leer más: De Vido culpó a CFK por la interna del Frente de Todos y habló de la renuncia de Guzmán

Por último, fue consultado sobre la reunión de Carlos Melconian con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y dijo: “Cada uno hace lo que le parece. No me reuniría con Cristina (Kirchner)”. A su vez, remarcó que la política debe trabajar en un "gran acuerdo nacional", sin embargo, aseguró que ése acuerdo no se imagina firmado por la expresidenta.

Más cambios en Comercio Interior

Los movimientos de cargos en el sector económico se extendieron hasta este miércoles. Guillermo Hang, designado a fines de mayo como secretario de Comercio Interior, y encargado de contener la inflación, también renunciará al cargo tras la dimisión de Martín Guzmán como jefe del Palacio de Hacienda.

El dato trascendió en medio de la reunión de la ministra de Economía, Silvina Batakis, y el presidente Alberto Fernández. Hang había reemplazado a Roberto Feletti tras su renuncia.

>> Leer más: Se fue el secretario de Comercio, y Scioli y los camporistas tallan en el equipo de Batakis

El nuevo secretario de Comercio Interior tras los cambios en Economía será Martín Pollera, subsecretario de Políticas para el Desarrollo con Equidad Regional del Ministerio del Interior.

Pollera se graduó en Economía en la Universidad de la Plata y fue uno de los rescatados del PJ bonarense por el dirigente de La Cámpora, Eduardo "Wado" de Pedro, desde que asumió al frente del Ministerio de Interior.