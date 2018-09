Alesso: "Es grave que el gobierno no escuche"

“El pueblo está demostrando en la calle que está harto de este ajuste, es grave y peligroso que el gobierno no lo escuche”, advirtió Sonia Alesso, secretaria general de Amsafé provincial y Ctera. La líder nacional docente estuvo en el acto que se realizó en el cruce de las peatonales. “Rosario volvió a ser la capital del paro activo”, enfatizó. Y también resaltó el carácter “multitudinario, plural y multisectorial” de la concentración del lunes en Plaza de Mayo. Allí participaron sindicatos de las dos CTA, la Corriente Federal, los movimientos sociales y los camioneros, entre otros.

– ¿Cuál es el mensaje de las movilizaciones?

– Que no se puede votar el presupuesto del FMI. Para el sector docente significa una disminución del 39% del presupuesto educativo, mientras aumenta el pago de la deuda externa. Bajan las becas escolares, los programas de formación, bajan las partidas a las provincias. Hay provincias que en el corto plazo no van a poder pagar los sueldos. Es un escenario muy complejo, aparte de de ser un escenario de estigmatización de la protesta social.

– ¿Frente al opo-oficialismo o la avenida del medio, la calle le marca la cancha a la política?

– Ninguno de los dirigentes que estuvieron en este acto creyó que Macri iba a traer una solución a los problemas de este país. Esa es una de las cosas que compartimos. Y creo que el pueblo está demostrando en la calle que está harto. Es grave que el gobierno no escuche. Es peligroso que no lo haga. Está perdido en su propio relato. Nosotros tenemos la medida, con el aumento de los chicos que van a comedores escolares. El otro día una directora de escuela de una localidad sojera del centro de la provincia me decía que es la primera vez que tiene un comedor escolar en la escuela. Ni en los 90. Y en el Gran Rosario se están viviendo situaciones muy difíciles. Esto no se muestra mucho pero la gente se moviliza. En estos días hubo grandes actos en Río Negro y Entre Ríos, Mendoza y Neuquén. Todas las movilizaciones tienen dirigentes de la CTA y CGT marchando en unidad. Es un fenómeno nuevo, como lo es el de los pibes y pibas secundarios organizados, el movimiento de las mujeres. Este gobierno está dejando de ver fenómenos y cambios muy importantes. Y responde creando un clima de represión, amenaza a dirigentes sociales, detenciones como las de Grabois. Se arma un escenario peligroso para la democracia.