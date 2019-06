El secretario de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), Juan José Sisca, alertó hoy que la crisis económica del país obliga al cierre de 50 pymes por día. A su vez, puntualizó que el panorama en Rosario "es más crudo", ya que cuando cae la actividad económica, "lo hace por sobre la media nacional".

El referente de Apyme en Rosario dijo en Zysman 830, de La Ocho, que esa cifra es la que se traduce a diario, producto del modelo económico que lleva adelante el gobierno de Cambiemos, a la que hay que sumar la pérdida del poder adquisitivo, la caída del consumo y la falta de empleo.

"Sí, es así", confirmó Sisca ante la consulta por el número de pequeñas y medianas empresas que bajan sus persianas al no poder enfrentar la crisis. En ese sentido, apuntó que "en 2018 cerraron más de 15.500 empresas y en lo que va de este año se viene agigantando. El año pasado se perdieron 168 mil puestos de trabajo. Entonces, si hay pérdidas de trabajo y del valor adquisitivo del salario, es lógico que tengamos menos ventas, menos producción y tengamos que cerrar nuestras empresas".

>>Leer más: "Las pymes se enfrentan a una tormenta perfecta"

Sisca indicó además que el panorama en Rosario "se ve más crudamente, por eso hay más desocupación y muchos cierres de pymes porque Rosario es una ciudad industrial: cuando crece la industria la ciudad crece rápidamente, pero cuando cae Rosario cae por sobre la media nacional. Si bien no tenemos estadísticas, es evidente que en Rosario, por esta característica, se siente más el impacto".

"Nosotros denominados a este modelo como un combo explosivo, porque la caída de puestos de trabajo y el cierre de pequeñas y medianas empresas no es casualidad. Es porque se han tomado medidas que nos perjudican, entre ellas la quita de subsidios y la suba desmedida de las tarifas que hacen que muchas empresas hay cerrado y otra estén al borde", puntualizó Sisca, en un claro mensaje crítico hacia la gestión que encabeza el presidente Macri.

>>Leer más: Cierre y despidos, la cara más dura de la crisis

El empresario sostuvo que "hoy, un crédito, que no sería para la inversión sino para pagar deudas para seguir fuincionando, es inaccesible. Después está la Afip, que hace caso omiso a cualquier reclamo del sector. No hay moratoria en Afip, los precios de los insumos y las tarifas y el combustibles están dolarizados. Es un combo que pone al sector al borde de la extinción. Y es posible que si no hay modificaciones para fin de año esto sea mucho peor".