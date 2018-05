Alerta en los gremios locales por la reforma laboral: "Hay que salir a luchar"

Mientras la CGT se prepara para acordar en su reunión de Consejo Directivo de hoy una posición común sobre la reforma laboral que impulsa el gobierno, los gremios locales se manifestaron en alerta por la posibilidad de avances sobre los derechos de los trabajadores. "Que los gremios salgan a luchar es la única forma para que no avance esta reforma", sostuvieron desde el sindicato de aceiteros, en sintonía con la mayoría de los distintos sectores de la central.

Desde la Federación Nacional Aceitera, Daniel Yofra dijo que la reforma laboral "viene de la misma manera que se planteó el año pasado. Que los gremios salgan a luchar es la única forma para que no avance esta reforma y dejemos de ceder derechos".

"Habrá que luchar saliendo a la calle, a través de la huelga, y de esa manera impedir que el gobierno nos pisotee", añadió.

En tanto, el secretario general de Dragado y Balizamiento Rosario, Edgardo Arrieta, aseguró que "no hay confianza en las propuestas del gobierno" de Mauricio Macri, y se refirió puntualmente a las especulaciones sobre las que serían las principales modificaciones de la reforma laboral: indemnizaciones y aguinaldos. "Si en el proyecto aparece este tema de rebaja de indemnización ante despidos, lo vamos a rechazar", anticipó.

Por su lado, el secretario general de Obras Sanitarias, Oscar Barrionuevo, planteó que "si vienen por una reforma laboral antiobrera habrá que unirse y lanzar la huelga por tiempo indeterminado, ganar las calles y demostrar que no estamos vencidos y que no cederemos en la lucha por los derechos de los trabajadores".

El secretario de Juventud del gremio de Encargados de Edificios, Claudio García, llamó a "modificar de forma consensuada" los cambios en la letra de la ley ante la posibilidad de "no poder parar nuevamente" la reforma. "Desde fines del año pasado, cuando se frenó la reforma, el gobierno nacional viene estigmatizando a la clase sindical. Quizás a la reforma no la podamos parar nuevamente pero los puntos a modificar deben hacerse en forma consensuada", manifestó.

García manifestó que se consiguió aplazar "una crisis social que afecta directamente al pueblo trabajador y a los jubilados, y todo lo que viene pasando solo se podrá parar con políticas de Estado que estén del lado del pueblo y no de los capitales, entendiendo como premisa que el trabajo dignifica".

La UPCN provincial también hizo una apelación al consenso. "Debemos avanzar con una reforma moderna pero con el cuidado de no permitir ceder derechos", señaló Marcelo Picardi, secretario de relaciones institucionales de UPCN provincial, quien deslizó que "habrá que negociar con el gobierno con firmeza y convicciones para que no solo escuche a los empresarios para abastecer sus pretensiones. Si hay reforma, debe ser para mejorar la calidad de vida de los trabajadores".

Por otra parte, el secretario general del sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustible del sur santafesino, Rubén Perez, fue tajante: "El problema no es tanto Macri y su gobierno, sino la gente que ve perder derechos, caerse puestos laborales y mirar para otro lado. Nosotros estamos atravesando el problema de la Refinería San Lorenzo con riesgo de perder 450 puestos de trabajo y no sabemos qué va a pasar. Si no se reacciona con ímpetu y convicción, habrá reforma y será para beneficio de los empresarios. El trabajador debe involucrase más".