Alerta en la fábrica militar

A un año de los primeros despidos masivos en las plantas de Fabricaciones Militares, los trabajadores de la Fábrica de Fray Luis Beltrán realizaron una asamblea y se declararon en estado de alerta tras enterarse que, de los 265 contratos que debían renovarse ayer, sólo llegaron 122. Las autoridades aseguran que se trata de un error de la sede central, que no los envió, pero los obreros desconfían de la versión oficial. Por ello definieron un quite de colaboración hasta el miércoles, cuando prometieron que llegarían los contratos restantes.

"El director, José de Armas, dice que habló con el gerente de Recursos Humanos y que le aseguró que el resto estaría llegando el miércoles. Pero nosotros le planteamos que no le creemos, porque si en agosto nos dijo que eran 30 ó 35 despidos y terminaron siendo casi 50, ¿cómo les vamos a creer?", expresó Pablo Torres, secretario general de la junta interna de la fábrica.

Los despidos en Fabricaciones Militares fueron masivos y violentos en el inicio de este año y generaron protestas.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció que esta situación no se da sólo en la planta del Cordón industrial, sino que hay irregularidades en otras sedes: a Río Tercero también llegaron la mitad de los contratos y a Villa María directamente no llegó ninguno. "Ellos van a tomar la misma medida que nosotros y no se firmará ningún contrato hasta que no lleguen todos", advirtió Torres.

"Esperemos que no haya despidos. Nos aseguran que van a renovar todos los contratos, pero nosotros cuando nos quemamos con leche, vemos la vaca y lloramos. No sabemos si el miércoles va a llegar todos. Otra vez vamos a pasar Navidad mal", renegó el dirigente.

Brindis con agua

La Mesa Coordinadora de Jubilados y Frente de Jubilados en Lucha invitan a la comunidad a brindar con pan y agua, como forma de evidenciar la crisis del sector pasivo y protestar contra "el saqueo a la Anses" y reclamar un aumento de emergencia que equipare la canasta básila, "que hoy asciende a $ 26.043,39" y por la "intangibilidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad" del sistema previsional.

Será hoy a partir de las 11 en la esquina de Córdoba y San Martín.