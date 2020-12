Alberto lanzó el Plan Gas y dijo que permitirá ahorrar u$s 9.300 millones

En tanto, Guzmán destacó que el Plan Gas.Ar va a permitir tener “tarifas razonables” con un esquema acorde a las posibilidades de los hogares, la competitividad de las empresas y las condiciones de inversión, y ratificó que no van a estar dolarizadas. “El esquema tarifario del gobierno anterior no era razonable así que se estará revisando, porque dolarizar tarifas no lo consideramos una alternativa razonable a los objetivos del desarrollo argentino”, afirmó Guzmán.

Dijo que el nuevo cuadro tarifario de los servicios energéticos se deberá enmarcar “en el programa presupuestario que ya postula que el ratio de subsidio sobre producto va a permanecer constante respecto a 2020, de modo que el cuadro tarifario va a reflejare esa realidad”.

En tanto, Martínez, afirmó que este plan “es un verdadero programa para el fomento de la producción de gas argentino, generará empleo para los trabajadores, oportunidades de crecimiento para las pymes y para el desarrollo tecnológico de Argentina”.