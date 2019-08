El candidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, anunció ayer en Córdoba que si accede a la presidencia va a “desdolarizar las tarifas” y advirtió que el dólar en diciembre “va a costar un 25 por ciento más”.

Fernández volvió ayer a Córdoba en una clara muestra por lograr adhesiones en una provincia que en el 2015 le fue esquiva al peronismo. El ex jefe de Gabinete del gobierno de Néstor Kirchner cumplió con una agenda movida que incluyó en primer término un encuentro con el intendente del Villa María, Martín Gill y luego una recorrida por la Aceitera General Deheza donde se reunió con su titular, Roberto Urquía. Luego, estuvo en Bell Ville junto a dirigentes gremiales y políticos para luego dirigirse a Marcos Juárez y cerrar en Leones con productores agropecuarios y empresarios del sector. Hoy Fernández estará en Río Cuarto en la universidad y después participará de un acto público.

Fue en Bell Ville, en una conferencia de prensa, que el candidato del Frente de Todos señaló que “no es posible que un sector de la economía tan importante como la energía esté dolarizada en un país que produce y consume en pesos”.

“No tiene sentido que tengamos luz si las pequeñas y medianas empresas no pueden pagar —se quejó— Hoy leía que cayó el consumo de luz y Edesur ganó no sé cuántos millones de pesos, eso es que el negocio es para unos pocos”.

Y advirtió que “la gente no lo percibe pero tendrían que haber recibido muchos aumentos luz y gas este año” pero “el gobierno decidió no aumentarlos hasta después de las elecciones. Con lo cual a mí me preocupa enormemente porque si uno mira el dólar futuro, el dólar en diciembre según cotiza el Banco Central va a costar un 25 por ciento más y ese 25 por ciento va a caer en la tarifa”.

Por eso destacó que “en Argentina los únicos que están mejor son los amigos de Macri: los banqueros y los que están en la energía. Todos los demás estamos peor”, argumentó.

El presente

Fernández consideró que su contrincante de Juntos por el Cambio, Mauricio “Macri deja un país muy parecido al 2003” y remarcó que “lo dice el FMI (Fondo Monetario Internacional)”.

Por eso pidió “dar un paso para adelante: no se enojen con el pasado, enójense más con el presente”.

Y en particular le habló a los cordobeses: “A los que están suspendidos en las plantas automotrices porque las plantas automotrices no venden autos, a esos cordobeses que están suspendidos en las empresas metalmecánicas porque no tienen nada que producir, a esos cordobeses que han dejado de producir motocicletas o tractores, a esos les hablo. ¿Ustedes piensan que van a estar mejor si votan a alguien que lo único que les garantiza es hacer lo mismo pero más rápido? Más rápido van a sufrir si es eso lo que votan”.

En esa línea convocó para las próximas elecciones para que “entre todos” se pueda “construir un país distinto, y para construir ese país, los cordobeses no pueden estar ausentes. Córdoba es muy importante como para quede al margen del tiempo nuevo de esta Argentina”.

El candidato a presidente estuvo acompañado en su recorrida por el jefe del bloque de senadores nacionales del peronismo y presidente del Partido Justicialista de Córdoba, Carlos Caserio, el diputado nacional Felipe Solá, intendentes y dirigentes de localidades del centro y sudeste de la provincia.