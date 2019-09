El candidato a presidente del Frente de Todos (FdT), Alberto Fernández, saludó ayer a través de las redes sociales a los productores por el Día del Agricultor con un mensaje conciliador, luego de la propuesta de reforma agraria que la semana pasada lanzó el dirigente social Juan Grabois (Ctep).

"Conmemoramos el Día del Agricultor en homenaje al espíritu emprendedor de los productores argentinos", tuiteó Fernández. Y agregó: "Junto a los hombres y las mujeres de nuestro campo vamos a volver a poner a la Argentina de pie".

El Día del Agricultor se conmemora por la fundación, en 1856, de la primera colonia agrícola, llamada Esperanza, en Santa Fe.

Días atrás, Grabois aseguró que le iba a proponer a Fernández una reforma para "expropiar 50 mil parcelas" y que "nadie tenga más de 5 mil hectáreas".

Tras la polémica que desataron sus declaraciones y el rechazo que generó en los dirigentes rurales, en particular, Grabois aclaró que su iniciativa no representaba al FdT.

Mientras estallaba la controversia por las declaraciones del dirigente social e íntimo amigo del Papa Francisco, Fernández promediaba su gira por Madrid, de donde tenía previsto regresar anoche.

Semanas atrás, Fernández se había reunido con la Mesa de Enlace, a cuyos dirigentes les pidió olvidar el conflicto de 2008 por las retenciones móviles.

Lo cierto es que Grabois también recibió críticas públicas de dos referentes bien diferenciados y que abonan en el kirchnerismo: la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, y el ex embajador en el Vaticano Eduardo Valdés.

Bonafini cuestionó al titular de la Ctep por su manejo "clientelar" y Valdés lo cruzó por hablar de la reforma agraria sin discutirlo antes dentro del Frente de Todos.

"Me parece un tipo bastante desagradable. No me gustan las personas que tienen clientes en vez de compañeros", dijo Bonafini acerca de Grabois, y agregó: "La relación que él tenga con Cristina (Kirchner) no me interesa, no voy a juzgarlo por las relaciones que tiene. Me parece que es un caradura".