El titular de Aguas Santafesinas, Sebastián Bonet, confirmó esta tarde que la empresa solicitó al Ministerio de Infraestrura y Transporte de la provincia un aumento de la tarifa del 60 por ciento para 2019, que, en caso de ser aceptado, se aplicará en el primer y tercer bimestre.

En declaraciones a La Capital, Bonet explicó que "hemos presentado un informe al Ministerio de Infraestructura y Transporte donde le pedimos que en 2019 proceda a una revisión tarifaria".

"La empresa -continuó el funcionario- hace el pedido en función de la realidad económica de la empresa. Tenemos en nuestro presupuesto costos de operación e inversiones. Todas las inversiones son financiadas el ciento por ciento por el gobierno provincial y no forma parte del costo de la tarifa de Assa".

Bonet recordó: "A principios del 2018 solicitamos dos aumentos del 25 por ciento que no nos fueron otorgados. Nos dieron el 38 por ciento para el 2018".

"Este año, en función de la proyección que había hecho el presidente Macri, es decir un dólar a 20 pesos y una inflación del 15 por ciento, los valores se desvirtuaron. Porque creemos que la inflación va a superar el 40 por ciento y el dólar se devaluó en un ciento por ciento. Lo que estamos haciendo es una actualización de la realidad económica de este año y una proyección del 2019".

"La realidad es que la empresa tiene como objetivo lograr un equilibrio presupuestario. Porque cuando la empresa no lo consigue y tiene déficit, es subsidiada por el Estado".

El titular de Assa se refirió luego en concreto al pedido de aumento del 60 por ciento: "En función de lo expuesto, estamos pidiendo un 30 por ciento de aumento en el primer bimestre de 2019 para poder equilibrar mínimamente nuestras cuentas, y un 30 por ciento en el tercer bimestre para poder cubrir lo que suceda en el resto del año".

El funcionario explicó que toda la información presentada al Ministerio de Infraestructura "debe ser auditada por una consultora externa. Luego se remite al Enress para que lo analice y se realicen las audiencias públicas para exponer este cuadro de situación. En base a eso se remiten las conclusiones al Ministerio y ahí recién se ponderan esos resultados y allí deciden si es viable o no conceder ese aumento".

Bonet fue consultado sobre qué marco de situación se daría si, al igual que para el corriente año, no se consigue el aumento de tarifa solicitado: "La realidad es que la empresa tiene como objetivo lograr un equilibrio presupuestario. Porque cuando la empresa no lo consigue y tiene déficit, es subsidiada por el Estado. Los últimos años hemos ido bajando los aportes de la provincia. Pero si el gobierno provincial no nos otorga el aumento el déficit de la empresa aumenta".

El funcionario recordó que Aguas Santafesinas "es el principal consumidor de energía eléctrica de la provincia. Nuestros costos están atados al precio de la energía y al dólar y la moneda estadounidense se devaluó un 100 por ciento. Y los caños, los químicos, las válvulas, los motores se pagan en pesos, pero se contratan a valor dólar".

Y al comparar los valores de la tarifa de agua con otros servicios explicó: "El 63 por ciento de los usuarios de la provincia, que son unos 750 mil, tienen un costo bimestral del orden de los 630 pesos. ¿Cuánto pagan de cable, de tasa municipal, de la EPE? Es cara la tarifa de agua, pero a su vez es la más barata. Aparte, jamás vamos a cortarle el agua a la gente, salvo en aquellos en que pudiendo pagar no lo hace"·