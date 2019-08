Agro: cayó Argentina del top 10 exportador

Producto de la mala cosecha del ciclo anterior, la Argentina fue desplazada del ranking de los 10 países más exportadores de productos agrícolas, ante el ingreso de México, según indicó un informe elaborado por la Organización Mundial del Comercio (OMC).

□El estudio mostró que los siete principales exportadores de estos productos se mantuvieron sin variantes, liderados por la Unión Europea (UE), con exportaciones por u$s 681.000 millones, por EEUU, con ventas por u$s 172.000 millones, y por Brasil, que alcanzó los u$s 93.000 millones.

Por su parte, la India ascendió al octavo lugar, Australia retrocedió al noveno, mientras que México ingresó al top ten por primera vez en su historia, dejando afuera a la Argentina.

Los mayores incrementos los anotaron China (9 por ciento), Brasil (6 por ciento) y México (6 por ciento). Por el contrario, los peores desempeños entre los principales países exportadores los registraron Australia (-10 por ciento) e Indonesia (-7 por ciento).

El ranking 2018 quedó de la siguiente manera: Unión Europea (u$s 681.000 millones), Estados Unidos (u$s 172.000 millones), Brasil (u$s 93.000 millones), China (u$s 83.000 millones), Canadá (u$s 69.000 millones), Indonesia (u$s 46.000 millones), Tailandia (u$s 44.000 millones), India (u$s 39.000 millones), Australia (u$s 38.000 millones) y México (u$s 35.000 millones).

Según la definición de la OMC, las exportaciones agrícolas incluyen alimentos y animales vivos, bebidas, tabaco, aceites animales y vegetales, grasas, semillas y frutos oleaginosos, pescado y cueros, entre otras.