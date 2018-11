Afip sube el monto para pasar bienes en la Aduana

La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) elevará a 500 dólares el monto de mercadería que una persona puede traer de países no limítrofes sin pagar aranceles por vía aérea o marítima, en lugar de los u$s 300 que rigen hasta ahora, informaron fuentes del organismo.

A su vez, los menores de 16 años podrán ingresar hasta u$s 250 en mercadería sin tener que pagar un adicional, en lugar de los u$s 150 actuales. En tanto, si el ingreso al país es por medios terrestres o fluviales la franquicia es de u$s 300 y de u$s 150 hasta los 16 años inclusive.

La medida entrará en vigencia en los próximos días, a través de la resolución general 4.331, que se publicará hoy en el Boletín Oficial.

En caso de superar la franquicia, los viajeros tendrán que abonar un arancel del 50 por ciento del valor sobre el excedente. Por ejemplo, si ingresan al país por vía área o marítima con bienes por u$s 600, el excedente es u$s 100. En consecuencia pagarán u$s 50 en impuestos.

Fuentes de la entidad explicaron que los montos que estaban vigentes eran de 1994, y que ahora con este aumento permitirá ponerse "en línea con lo que rige en el Mercosur".

Cabe destacar que no se producen modificaciones en las franquicias para los free shops de llegada; ni tampoco cambian los límites para el ingreso y egreso de valores, sin importar el medio de transporte.

Además, continuarán exceptuados del pago del arancel la compra en el exterior de una notebook o una tablet, más un teléfono celular.

"La idea es que la Aduana logre un control inteligente de lo que se ingresa. En lugar de estar preocupado por los productos que lleva una familia entre sus pertenencias, redoblar el esfuerzo para el ingreso ilegal de dinero, drogas y también el ataque al contrabando", indicaron fuentes del ente de recaudación y control fiscal.

Este cambio, no tiene impacto en el sistema de compras puerta a puerta, por el que se seguirá pagando un impuesto del 50 por ciento sobre el valor de compra de los artículos, excepto aquellos que tengan un valor inferior a los u$s 25, que este año fueron exceptuados.

En enero pasado ya se había subido a 500 dólares la franquicia libre de impuestos para adquirir productos en los free shops con la idea de equiparar los valores con los países que integran el Mercosur.