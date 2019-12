El presidente electo Alberto Fernández opinó que fue "formidable" la declaración indagatoria que prestó Cristina Fernández de Kirchner ante el Tribunal que la juzga por supuesto direccionamiento de la obra pública, mientras que el abogado defensor de la ex mandataria, Carlos Beraldi, solicitó ayer que "la Corte Suprema de Justicia intervenga para poner fin al lawfare" contra su defendida.

Fernández, un activo usuario de las redes sociales, retuiteó ayer un mensaje que había publicado la periodista Romina Manguel respecto de su opinión en relación a la indagatoria a CFK. "Anoche me escribió @alferdez mientras estábamos al aire en @animalesoficial para decirme que lejos de las versiones que estábamos dando, a él le pareció formidable la presentación de @CFKArgentina" ante el Tribunal y que "su involucramiento en esa causa es vergonzoso", escribió Manguel.

Por su parte, Carlos Beraldi, defensor de la vicepresidenta electa, pidió ayer a "la Corte Suprema de Justicia intervenga para poner fin al lawfare" contra la ex mandataria, al tiempo que hizo propias las palabras de su defendida respecto de que los jueces también deberán "dar respuestas" sobre "las irregularidades del proceso", y recordó la existencia de "un Consejo de la Magistratura, que está para eso".

"Yo creo que el propio sistema judicial tiene que arbitrar la soluciones, la Corte tiene los resortes institucionales para intervenir en estos casos, hay que sacar la trenza política que existe y cumplir el rol que le corresponde", manifestó Beraldi al insistir en que el caso de la obra pública "ya fue juzgado y sobreseído en dos oportunidades".

A la vez señaló que "si hay jueces que no cumplen con su deber, van a tener que dar explicaciones, como dijo Cristina ayer, porque cada funcionario público, incluso los que no lo somos, tenemos que explicar frente a la sociedad cuando se trata de hechos de tanta trascendencia".

"Tenemos que explicar y para eso está el Consejo de la Magistratura, sino ¿para qué está ese organismo, para tomar café?", se preguntó Beraldi durante una entrevista radial.

Al ser consultado sobre si cree que la condena ya está escrita, tal como sugirió ayer la ex presidenta al declarar frente al Tribunal Oral Federal 2 en Comodoro Py, el letrado respondió: "Toda la situación es preocupante".

"Todo preocupa por la cantidad de irregularidades, pero como abogado defensor pelearé hasta el último día. Voy a pensar que no está condenada (Cristina), porque para eso estudié, para defender la verdad, y voy a cumplir hasta último día con mi trabajo para que esto se esclarezca", añadió.

Beraldi manifestó que frente a los planteos hechos por la defensa, los integrantes del Tribunal "los descartan, pero no dan un argumento superador, directamente no contestan". E insistió que uno de ellos es que los supuestos delitos "ya son cosa juzgada en Santa Cruz, en dos oportunidades donde hubo dos sobreseimientos" por lo que insistió en que "es tan importante que la Corte termine con este lawfare, porque si no lo hace el principal tribunal de la Argentina, no lo va a hacer nadie".

Además agregó que "toda esta operación de lawfare iba dirigida a que (el presidente Mauricio) Macri ganara las elecciones y no les resultó".

La ex mandataria declaró ayer durante poco más de tres horas en el marco de la causa conocida como "Vialidad" en la que se la acusa de haber direccionado el otorgamiento de contratos de Obra Pública durante el gobierno kirchnerista en favor del empresario Lázaro Báez.