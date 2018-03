Advierten que el índice de pobreza subiría en el primer semestre de 2018

Políticos y académicos analizaron la medición de pobreza que difundió el miércoles del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que arrojó una caída de 4,6 puntos porcentuales en un año, hasta cerrar en un 25,7 por ciento sobre final de 2017.

El diputado nacional por el Frente Renovador Daniel Arroyo, estimó que la próxima medición de pobreza, correspondiente al primer semestre de este año, "debería dar un crecimiento" en la cantidad de personas en esa situación.

El legislador explicó que el Indec "está midiendo los últimos seis meses del año pasado en los que, por la campaña política, no hubo aumentos de tarifas y se inyectó dinero en la economía, que permitió reducir la pobreza".

"En estos primeros meses de 2018, está pasando lo contrario: hay pérdidas de empleos y se anunciaron un montón de aumentos que van a impactar en el bolsillo de la gente", advirtió.

Según datos oficiales, la pobreza bajó al 25,7 por ciento a fines de 2017, cifra que reflejó una caída de 4,6 puntos porcentuales respecto de un año atrás.

En este contexto, Arroyo consideró que "el gran problema de la Argentina es que uno de cada dos chicos es pobre" y eso marca un "problema para adelante".

A su criterio, "el gobierno está tratando de avanzar en base a salarios bajos. Es un país de contrastes, con grandes diferencias de ingresos en lugares separados por solo tres cuadras y eso genera un trasfondo social conflictivo".

Volver al 2015

Por su parte, el director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, Agustín Salvia, sostuvo que en 2017 "hubo una mejora" en los índices de pobreza "después de la fuerte crisis de 2016". Opinó que en la última medición "se volvió a niveles de 2015", pero advirtió que este año podría volver a subir si las paritarias se fijan por debajo de la inflación.

"En la segunda parte de 2017 bajó la inflación y mejoró la situación de actividad; de cualquier modo estamos en un nivel parecido que teníamos en 2015", consideró el especialista.

Y advirtió que hay una mayor brecha con los sectores más pobres "La indigencia está más alta que en 2015", señaló. El director del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina señaló que "el balance es que no ha habido grandes cambios".

"Estamos igual que en los últimos años, tenemos una pobreza estructural que no logramos resolver. El mercado interno sigue rezagado, no se genera más empleo, no vemos un cambio cualitativo", afirmó en declaraciones a radio Rivadavia.

Eduardo Donza, investigador del Observatorio, consideró que "la situación de la pobreza es muy seria" y añadió que "hay muchos trabajadores que están el sector informal de la economía".

"Es muy difícil llegar a pobreza cero, es una una utopía positiva pero hay un déficit fiscal que juega en contra del aumento de los subsidios", indicó.

Sebastián Waisgrais, especialista de monitoreo e inclusión social de Unicef Argentina, destacó la baja en el índice de pobreza anunciado por el gobierno, pero advirtió que "en chicos de hasta 14 años, la brecha no cambia y es grave, porque asciende al 39 por ciento".

Waisgrais llamó a "mirar los múltiples derechos que no se dicen". En ese sentido, destacó que "iniciativas como la AUH van por el camino correcto".