Advierten sobre los riesgos de que el plan económico dependa del endeudamiento

El economista heterodoxo Alejandro Robba reconoció ayer que el escenario actual está "lejos" de la descomunal crisis del 2001, pero advirtió que el plan en marcha depende demasiado del financiamiento externo y, "si eso se corta, vamos a entrar en crisis".

En una entrevista con la agencia de noticias NA, Robba dijo que la "vulnerabilidad de la economía reside en haberse endeudado rápidamente, está conectada a un pulmotor, que es el endeudamiento externo".

Recordó que la catástrofe económico y social del 2001 se desató porque el país "no tenía financiamiento externo, que ahora sí lo tiene", pero advirtió que "esa no es una variable que el gobierno maneja a voluntad, sino que depende de que nos quieran seguir prestando".

El director de la cátedra de Economía de la Universidad Nacional de Moreno, dijo: "No veo por ahora lo del 2001, pero el financiamiento externo no es para siempre", al diferenciarse del ex ministro de Economía y diputado nacional Axel Kiciloff, quien vaticinó que la economía podría colapsar como en el 2001.

"No creo que la historia se repita porque hay situaciones nuevas, porque en el 2001 no había crédito y hoy lo tenemos, aunque a partir de este año será menor y más caro", explicó Robba.

Alertó que "la continuidad de este esquema de financiamiento ya dejó de ser una variable que la puede controlar el gobierno y depende de que los mercados quieran seguir financiando los déficit gemelos de la argentina".

Dijo que el gobierno en la Argentina "quiere proteger y regular el mercado de capitales, pero ojo que mañana cuando aumenten las tasa se van y eso si generar un efecto de ataque especulativo que puede llevar al dólar mucho más arriba de lo que está ahora".

Robba señaló que "la política antiinflacionaria del gobierno fracasó, hoy utilizan la absorción monetaria de las Lebac para tener menor inflación y se abrió la importación para frenar los precios".

"No sólo no se frenó la inflación, sino que creaste un problema en tres bandas, no bajaste los precios y la importación está destruyendo la industria y el empleo a cambio de nada", indicó.

Al referirse al déficit comercial, explicó que "hoy la economía mundial es más vendedora que compradora, porque los países protegen sus mercados internos".

"Nosotros queremos firmar un acuerdo Mercosur-Unión Europea, pero los europeos, que tienen una economía más competitiva, no lo quieren firmar, y en Estados Unidos el presidente Donald Trump hace lo mismo", advirtió el economista.

Robba pronosticó que este año "la tasa de ganancia de las pymes y de algunas grandes empresas va a bajar, y vamos a tener una economía más parecida a la del 2016".

"Vamos a ver más negocios que cierran en términos de microeconomía y en la macro, al no poder derrotar la inflación y recuperar la tasa de rentabilidad empresaria, las inversiones productivas no van a llegar", alertó.