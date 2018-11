"ADN pyme": claves para darles vida y mejorar

Las pymes tienen un ADN muy particular y la forma de encarar sus problemáticas tiene sus particularidades. Jonatan Loidi, especialista en consultoría empresarial, se metió en el universo pyme y escribió "ADN pyme: claves para darle vida y mejorar tu pyme".

En este libro, el autor aborda temas vinculados al mundo del negocio de las pymes: desde cómo piensa, siente y vive el empresario pyme hasta cómo hacer para enfrentar, moderar y solucionar todas las dificultades que amenazan a una empresa en nuestro país. Asimismo da cuenta de cuáles son las recompensas de tanto esfuerzo.

A través de un relato claro, sencillo y dinámico, Loidi comparte su conocimiento y experiencia de trabajo con cientos de pymes, a la vez que aporta casos y ejemplos en el que el lector se sentirá reflejado, pero por sobre todas las cosas, entendido, acompañado y empoderado para poner manos a la obra y trascender en el tiempo.

Enriquecida con herramientas que se pueden poner en práctica mientras se avanza con la lectura, "ADN pyme" es además un manual de consulta diaria para tener a mano y salir a la cancha todos los días. Su lanzamiento significa un aporte importante a la sociedad pyme. Es ambicioso, pero basado en cosas muy concretas y súper inspiradoras.

La publicación es un lanzamiento de Editorial SET, el sello editorial propio de Set Consulting, la empresa de consultoría que dirige Loidi. "Presentar este libro es para mí es una gran satisfacción, no solo por lo que significa escribir un libro, sino porque realmente me siento un pyme. Como suele decirse popularmente ser pyme es un sentimiento. Este libro no pretende ser solo una descripción de los problemas comunes a las pymes; mi propósito es generar en el lector una profunda reflexión sobre cómo están gestionando sus empresas y dotarlos de herramientas simples y aplicables a su realidad", describió.

Loidi es consultor especializado en el mundo emprendedor y pyme. Dirige su propia consultora: Set Consulting y también es autor del libro "¿Qué es eso del Marketing".

Licenciado en marketing en la Universidad Católica de La Plata (Ucalp), cuenta con posgrados en Comercio Exterior (UCA), Dirección de Empresas (Ucalp), Negociación (Harvard), y Cultura de Servicios (Disney). Su aporte al mundo empresario lo incluyen como líder de proyecto en más de 200 proyectos de consultoría en pyme distribuidos en más de 10 países. Asimismo, lleva dictadas más de 200 conferencias a los largo de 18 países de todo el mundo y ha oficiado de columnista en medios gráficos y televisivos de toda América latina.