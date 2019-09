Acuerdan el pago de $ 5 mil a empleados del sector privado

La Confederación General del Trabajo (CGT) y las cámaras empresariales acordaron, con la mediación del gobierno, otorgar una recomposición salarial de $ 5 mil a los trabajadores del sector privado. Ese incremento será obligatorio, tendrá carácter no remunerativo y se tomará a cuenta de las próximas revisiones paritarias. Las pequeñas y medianas empresas podrán pagarlo hasta en cinco cuotas.

Tras largas negociaciones, el gobierno acordó con las cámaras empresariales y la CGT esta recomposición que, oficialmente, no será denominada como bono porque "no se trata de un pago extra sino de una suerte de adelanto de los aumentos a discutir en paritarias", explicó el vicepresidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), Ricardo Diab.

El también presidente de la Asociación Empresaria de Rosario (AER) participó de la a reunión que se realizó en la sede del Ministerio de Producción de la Nación.

El cónclave fue convocado sorpresivamente durante el día de ayer y se extendió por una hora y media. Por el gobierno, participaron el titular de la cartera productiva, Dante Sica; su par de Desarrollo Social, Carolina Stanley; el secretario de Comercio, Ignacio Werner.

Por el sector sindical, estuvieron presentes Héctor Daer (sanidad), Carlos Acuña (estacioneros), Antonio Caló (UOM), Andrés Rodríguez (UPCN), Armando Cavalieri (mercantiles), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Jorge Sola (seguro), Carlos West Ocampo (sanidad), Robustiano Geneiro (gastronómicos) y Alberto Tomasone (mercantiles).╠

En representación del sector empresario participaron Diab (Came), Miguel Acevedo (UIA), Julio Crivelli (Camarco), Enrique Mantilla y Julián Jajurin (Came) y Pedro Etcheverry (CAC).

"Los empresarios planteamos desde el inicio el rechazo a que el bono sea obligatorio, porque las pymes venimos de 19 meses consecutivos de caída de ventas, y el sindicalismo planteaba que fuera obligatorio", contó Diab.

El dirigente rosarino explicó que la discusión se destrabó cuando el gobierno propuso "dejar de lado la idea del bono e impulsar una recomposición no remunerativa (sin pagar cargas sociales) y a cuenta de los ajustes que seguramente se acordaron en la negociación colectiva".

Hoy por la mañana volverán a reunirse para definir la "letra chica" del acuerdo y la forma de pago. Pero se sabe que se habilitará la cancelación en cuotas.

Tras el encuentro, Daniel Funes de Rioja, presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) anticipó que "se arreglarán las modalidades de pago para que las pymes también lo puedan afrontar". Por su parte, Werner recalcó que "las partes pusieron buena predisposición" para alcanzar un acuerdo.

Efecto

De acuerdo a las estadísticas del Ministerio de Trabajo de la Nación, hay algo más de 6 millones de trabajadores privados registrados en Argentina. A ese universo llegaría el efecto del acuerdo alcanzado ayer en el Ministerio de Producción.

El gobierno nacional ya dispuso un bono salarial para los empleados de la administración del Estado central, unos 700 mil. En el caso de las provincias, buena parte de ellas ya acordó en sus paritarias cláusulas gatillo.

Por fuera quedan 8 millones de cuentapropistas e informales.

Descongelados

Las petroleras tendrán a partir del 14 de noviembre libertad para fijar los precios de los combustibles. El gobierno nacional ratificó que congelamiento por 90 días terminará en el plazo previsto. Así lo confirmaron ayer fuentes oficiales en el marco de la primera jornada de la exposición Internacional del Petróleo y del Gas.